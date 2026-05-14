El último Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de Presidencia del Gobierno, ha arrojado una luz preocupante sobre la realidad de las fronteras españolas. Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Seguridad Nacional 2026 se enfrenta a un desafío sin precedentes: una “vulnerabilidad creciente” en el arco Canarias-Atlántico y el Estrecho de Gibraltar. Esta admisión oficial pone de manifiesto que las rutas marítimas no solo están siendo recuperadas por el narcotráfico, sino que están siendo reutilizadas para el tráfico de seres humanos.
El informe destaca un fenómeno alarmante: la diversificación del crimen organizado. Los grupos que tradicionalmente operaban con estupefacientes están utilizando ahora su infraestructura —rutas, lanchas rápidas y logística— para la inmigración ilegal. Esta convergencia de delitos complica enormemente las labores de vigilancia de la Armada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
La amenaza de las 600 narcolanchas y la reactivación de Marruecos
Uno de los datos más impactantes del informe es la detección de más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’ sospechosas de actividades ilícitas. El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) ha monitorizado este despliegue, concentrado mayoritariamente en el Estrecho, pero con una tendencia expansiva hacia el oeste y el arco de Levante.
Tras un descenso en la actividad durante los años 2023 y 2024, este 2025 parece haber reactivado la ruta del hachís desde Marruecos, el principal productor mundial. La presión policial en puntos calientes como el Guadalquivir ha obligado a las mafias a desplazarse hacia Huelva y el Algarve portugués, buscando zonas de alijo menos vigiladas. Sin embargo, lo más preocupante es la detección de llegadas de estas embarcaciones incluso a las costas del sur de Francia e Italia, demostrando una autonomía y logística superiores a las previstas.
Agresividad extrema: Armas de guerra contra agentes
El informe del DSN no maquilla la realidad que viven los agentes en primera línea. El documento confirma una mayor agresividad de los narcotraficantes, quienes ya no dudan en embestir embarcaciones oficiales, como ocurrió recientemente con el trágico fallecimiento de agentes de la Guardia Civil en Huelva y de la Gendarmería en Portugal.
Lo más grave es la detección de armas de guerra en manos de estas organizaciones criminales. Aunque el número de incidentes violentos no ha subido exponencialmente, la “capacidad ofensiva” de los narcos es ahora mucho mayor. La táctica de embestir vehículos terrestres y embarcaciones se ha convertido en una respuesta habitual cuando perciben riesgo de pérdida de la carga, evidenciando que el valor de la vida humana ha pasado a un segundo plano frente al beneficio económico.
La emergente ‘Ruta Atlántica’ y el trueque de drogas
El escenario para el archipiélago es complejo. La denominada “ruta atlántica del hachís” está ganando peso. Según el DSN, la droga se carga frente a Marruecos y se traslada hacia países del sur como Senegal o Guinea-Bissau, para luego cruzar el Sahel hacia Libia y, finalmente, Europa. En este entramado, las mafias están realizando “trueques”: usan la misma logística para importar cocaína desde África y exportar hachís hacia Oriente Próximo.
Además, la tecnología ha entrado en juego. La reactivación de vuelos clandestinos mediante drones entre Marruecos y España para pequeñas partidas de droga es ya una realidad acreditada por operaciones policiales. Esta modalidad aérea, sumada al uso de pesqueros, veleros y embarcaciones recreativas para camuflar los cargamentos, dibuja un panorama de Seguridad Nacional 2026 extremadamente volátil.
El Gobierno reconoce el problema pero también destaca las “excelentes” relaciones económicas con Marruecos, su primer socio comercial. Este equilibrio diplomático convive con la realidad de una frontera que, según sus propios informes de inteligencia, nunca había sido tan permeable y peligrosa para los agentes que la custodian.