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Tedros Adhanom, director de la OMS, al pueblo de Tenerife: “Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis”

El director de la OMS elogia la solidaridad isleña frente al brote de hantavirus: "Tenerife eligió el camino de la acogida frente a la hostilidad"
Tedros Adhanom, director de la OMS, al pueblo de Tenerife: "Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis"
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El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho pública este jueves una segunda carta abierta dirigida al pueblo de Tenerife, al que le dice: “Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis”.

“Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto”, ha destacado a su retorno a Ginebra, desde donde dirige la organización sanitaria y tres días después de darse por concluida la evacuación del crucero donde se registró el brote de hantavirus.

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“Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo ‘sí’. Esa comunidad sois vosotros”, les ha felicitado.

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