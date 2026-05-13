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Aumentan los contagios de ITS y de VIH entre canarios de 15 a 29 años

Una campaña fomenta la prevención ante el impacto de la clamidia, la sífilis y la gonorrea, y del virus de la inmunodeficiencia en menores de 35
Aumentan los contagios de ITS y de VIH entre canarios de 15 a 29 años
El lema hace alusión al grosor que tiene un preservativo. Alfredo Mesa
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La Consejería de Bienestar Social, en colaboración con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales, lanza la campaña Menos de un milímetro, para contrarrestar el repunte de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los nuevos diagnósticos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) entre la población juvenil. Se busca fomentar la prevención, el uso del preservativo y el autocuidado como hábitos normalizados y positivos en la vida sexual.

Las Infecciones de Transmisión Sexual más comunes en Canarias son la clamidia, gonorrea y sífilis, y cuentan, además, con un impacto especialmente elevado entre los jóvenes de 15 a 29 años. Mientras que el Archipiélago está entre las comunidades con mayor incidencia de VIH, por encima de la media nacional, con un 63% de los nuevos diagnósticos del virus en menores de 35.

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Esta propuesta va más allá de la campaña informativa y que se conforma como una propuesta integral que no solo va dirigida a los jóvenes y las jóvenes, también a los colegios. Para el director general de Juventud, Daniel Morales, “el objetivo es que ayuntamientos, otras instituciones y entidades del tercer sector también se sumen”.

Además de una pieza audiovisual se ha creado una web oficial con materiales descargables e información actualizada sobre ITS, para que todas las entidades lo puedan difundir en sus espacios de actuación, y un tema musical que sonará en festivales y otros eventos, a cargo del letrista y creador de música digital David Omar (Laboratorio Musical). El objetivo es llegar a los jóvenes con una letra y una música “que no solo hable de las transmisiones, sino del consentimiento y la libre elección”. Además, se han realizado tiradas de preservativos para distribuir en eventos y acciones formativas en los centros educativos de Secundaria.

Ahora los chicos y las chicas “hablan con más naturalidad sobre sexualidad, pero no siempre cuentan con una información suficiente, rigurosa y cercana sobre prevención, riesgo y autocuidado”, recalcó el director de la Essscan, José Montelongo, que añadió que “los datos nos obligan a actuar, las ITS aumentan y afectan especialmente a los jóvenes”.

Menos de un milímetro hace alusión al grosor que tiene un preservativo y como, “su correcta utilización durante las relaciones sexuales, marca la diferencia entre una vida saludable o convivir con una infección de transmisión sexual”.

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