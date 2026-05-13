La ministra de Sanidad ruega a Clavijo que deje de alarmar sobre el brote de hantavirus: “No desinformes, por favor”

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado este miércoles “sorprendida” por las últimas acusaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el que ha estado hablando diariamente del brote de hantavirus y al que ha rogado “por favor” que deje de alarmar y desinformar.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a La Sexta al ser preguntada por la insistencia de Clavijo de que no recibió información de la situación por parte del Gobierno central, sino “arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo, mentiras y ocultar información vital”.
“No voy a entrar a calificarlo”, ha respondido la ministra para añadir a continuación: “Yo llevo hablando con este señor desde el martes pasado diría que diariamente, trasladándole toda la información”. De hecho, se le ha dado “un trato especial” informándole el primero de cuestiones como que había que atracar el barco por las condiciones meteorológicas.
Sin embargo, mientras los técnicos canarios han estado en todo momento en la toma de decisiones, Clavijo “no estaba en el puesto de mando”.
Con todo, ha vuelto a insistir en que el operativo de evacuación y repatriación del MV Hondius ha sido un “ejemplo de cooperación, de diplomacia y de eficacia” y todo un “éxito” pese a las “pruebas fehacientes” de que cada una de las medidas que se iban tomando en estrecho contacto con la OMS “han sido cuestionadas desde fuera”.
Éxito que ha atribuido, precisamente y entre otras cosas, al no haber hecho caso “ni a las polémicas estériles, ni al ruido ni al intento de boicot o de interferencia” en la adopción de decisiones, que se ha hecho bajo estrictos criterios “epidemiológicos, de seguridad” y también “humanos”.
Mientras, todo aquel que “ha infundido dudas, incertidumbres, miedo”, lo que ha hecho es “ahondar en la desconfianza de la gente frente a la salud pública”, de ahí que haya vuelto a insistir al presidente canario: “Por favor, no alarmes, no desinformes, porque en ti mismo eres un activo de salud”.