Le roba 50 euros a un hostelero canario en su local de Madrid y vuelve un año después: “Amigo, este eres tú, ¿verdad?”

A veces la realidad supera a la ficción, y el último vídeo viral de Iván Cordero, el emprendedor al frente de FitnessRico Food en Madrid, es la prueba definitiva. Cordero ha compartido con sus seguidores una historia de “justicia poética” que comenzó hace un año con un robo y terminó hace apenas unos días con un reencuentro de película en su propio establecimiento de comida saludable.
Allí, un cliente logró engañar a Iván utilizando el conocido timo del “cambiazo de los 50 euros”. “Me la pegaron”, confiesa en su cuenta de TikTok (@ivanxcordero).
Sin embargo, el estafador no contó con un detalle: las cámaras de seguridad del local registraron cada uno de sus movimientos y, sobre todo, su rostro.
“Vi las grabaciones muchas veces para que no se me olvidara su cara”
Lejos de olvidar el incidente, el dueño de FitnessRico Food decidió convertir la frustración en vigilancia. “Vi las grabaciones muchas veces para que no se me olvidara su cara”, explica. Una memoria visual que dio sus frutos cuando, un año después, el mismo individuo volvió a cruzar la puerta del local, probablemente convencido de que su rostro ya era solo un recuerdo borroso.
Pero Iván lo reconoció al instante: “En cuanto lo vi entrar por la puerta, sabía que era él”. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, mantuvo una sangre fría envidiable: “Lo dejé actuar”. Mientras el hombre se encontraba en el establecimiento, Iván cogió su teléfono, recuperó el vídeo del robo original y comparó la imagen de las cámaras con el hombre que tenía a pocos metros.
El momento de la verdad
Tras confirmar la identidad del sujeto, Iván decidió confrontarlo directamente. Mostrándole la pantalla del móvil con la prueba del delito cometido meses atrás, le lanzó una pregunta que dejó al estafador sin palabras: “Amigo, este eres tú, ¿verdad?”.
El relato de este empresario madrileño no solo se ha hecho viral por la anécdota, sino que sirve como aviso para otros comerciantes de Madrid sobre la eficacia de los sistemas de videovigilancia y la importancia de no bajar la guardia, incluso cuando parece que el tiempo ha borrado el rastro de un delito.