Graban la ‘tensa’ disputa de dos aparcacoches por el dinero de unos turistas en Santa Cruz de Tenerife

Un testigo ha captado en vídeo una tensa escena en los aparcamientos del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, donde dos aparcacoches, conocidos popularmente como ‘gorrillas’, protagonizaron una disputa por el cobro a unos turistas que acababan de estacionar en la zona.
En las imágenes se aprecia cómo ambos individuos intercambian palabras mutuamente y se disputan la autoría de haber “cubierto” y guiado al coche de los visitantes con el fin de obtener una propina.
El mencionado testigo, que ha cedido el documento gráfico a este periódico, manifestó su sorpresa ante la situación presenciada, recordando que se trata de una práctica prohibida en la capital tinerfeña.
¿Una actividad prohibida?
Este tipo de incidentes vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de los aparcacoches en las zonas de gran afluencia de la capital tinerfeña. Conviene recordar que la ordenación del tráfico o la indicación de estacionamientos por parte de personas ajenas a la administración es una actividad prohibida en el municipio.
El capítulo III de la Ordenanza de Circulación y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife indica que “se prohíbe el ejercicio de actividades de ordenación de los estacionamientos públicos habilitados para su uso general por los ciudadanos, conocidas como “aparcacoches”, así como la actividad de guarda de vehículos en las vías y terrenos utilizados como estacionamientos en superficie, consistentes en dar consignas, ofrecimientos de vigilancia y custodia de vehículos a los conductores con motivo del estacionamiento de los mismos”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife batalló de forma específica para dar herramientas jurídicas a la Policía Local para atajar este problema. Tal y como quedó registrado en la crónica de Diario de Avisos, en febrero de 2019 el pleno municipal aprobó de manera definitiva la normativa que prohíbe explícitamente la actividad de los ‘gorrillas’, permitiendo además a los agentes de seguridad la incautación de las monedas o la recaudación obtenida de manera ilícita.
Los planes específicos implementados por el consistorio capitalino, que ya se diseñaron con anterioridad para proteger puntos neurálgicos y comerciales como la zona de Cabo Llanos (ver información en Diario de Avisos), contemplaban sanciones económicas para quienes ejercieran estas prácticas de coacción en la vía pública.