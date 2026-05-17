La Laguna y el Isla Calavera presentan en Cannes el décimo aniversario del festival canario de cine

El Ayuntamiento de La Laguna, como principal patrocinador del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, protagoniza estos días una histórica participación en el 79º Festival de Cannes, el certamen cinematográfico de mayor prestigio internacional, que se celebra hasta el 23 de mayo. La presencia lagunera tiene lugar en el Marché du Film, en el Fantastic Pavilion, punto de encuentro de referencia para la industria internacional del género fantástico. Allí, el Festival Isla Calavera presentó este sábado oficialmente la décima edición del certamen, que se celebrará en Tenerife del 6 al 15 de noviembre.
‘LOS INMORTALES’
Durante la presentación en Cannes, la organización desveló los primeros invitados internacionales de esta edición conmemorativa. Christopher Lambert, recordado por títulos icónicos como Los inmortales (1986), Greystoke: la leyenda de Tarzán (1984) y Mortal Kombat (1995), recibirá el Premio Isla Calavera de Honor 2026, en reconocimiento a su trayectoria y su aportación al cine fantástico y de aventuras.
También visitará Tenerife para ser reconocido con un premio honorífico del festival el actor estadounidense Tom Berenger, ganador del Globo de Oro y nominado al Óscar por Platoon (1986), y popular por otros títulos como El sustituto (1996) y Origen (2010), dirigido por Christopher Nolan.
Joanna Cassidy, célebre por sus papeles en Blade Runner (1982), ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) y Bajo el fuego (1983), recogerá el Premio Leyenda del Fantástico, galardón reservado a figuras icónicas del género. Los galardonados participarán en encuentros con el público y otras actividades especiales del festival.
El cartel de la décima edición se inspira en la película ‘La mosca’, de David Cronenberg, que ahora cumple 40 años
TERROR MODERNO
El cartel oficial de la décima edición se inspira en la película La mosca (1986), la mítica obra de David Cronenberg que este año celebra su 40º aniversario. La imagen, que combina elementos de ciencia ficción y metamorfosis, rinde tributo al espíritu del terror moderno y a la transformación del propio festival a lo largo de una década de historia. El cráneo que da nombre a la isla tiene un lugar destacado en el póster diseñado por el estudio canario Limbo Kids.
Además, este sábado se presentó un vídeo histórico que recorre las nueve ediciones anteriores del festival, dando protagonismo a sus talentos invitados y a distintas localizaciones de la ciudad de La Laguna. El actor Eduardo Noriega, quien celebra este año el 30º aniversario de la icónica Tesis, de Alejandro Amenábar, participa en la pieza audiovisual recitando el lema de este año: Vamos a por el 10.
UNA CIUDAD CINEMATOGRÁFICA
La presencia del Festival Isla Calavera en Cannes consolida el trabajo de internacionalización del certamen y refuerza la posición de San Cristóbal de La Laguna como ciudad cinematográfica de referencia, tanto por su patrimonio cultural como por su capacidad para acoger iniciativas especializadas.
APOYOS
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y TumbaAbierta.com, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, junto al Gobierno de Canarias, por medio de Promotur Turismo de Islas Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, y el Cabildo de Tenerife, además de otros colaboradores públicos y privados.