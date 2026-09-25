La bola negra se mide con Brad Pitt en los cines

La cartelera de esta semana propone un duelo entre el cine de autor de La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y el espectáculo de En el corazón de la bestia, con Brad Pitt al frente; junto a otras opciones como Fall 2: Deadpoint, La isla olvidada, La familia Dino y el reestreno de Vengadores Endgame.
Tras su reciente paso por los festivales de Toronto y San Sebastián, aterriza en cines La bola negra, la película con la que Calvo y Ambrossi lograron el premio a la Mejor Dirección en Cannes y una ovación de 20 minutos en su estreno internacional. Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, la historia conecta las vidas de tres hombres en épocas distintas, unidas por el deseo, la sexualidad, el dolor y la herencia. Con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close, La bola negra llega además como representante de España en la carrera hacia el Oscar a la Mejor Película Internacional.
Brad Pitt y el director David Ayer también presentaron esta semana en el Festival de San Sebastián su nuevo trabajo juntos, En el corazón de la bestia, un thriller de supervivencia que arranca con un accidente aéreo en la implacable naturaleza de Alaska. Allí, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales y su perro de combate, Odín, tendrán que enfrentarse al frío, el aislamiento y un territorio salvaje para encontrar el camino de vuelta a la civilización. Con J. K. Simmons y Anna Lambe en el reparto, la película convierte la lucha por sobrevivir en una emocionante historia de lealtad, coraje y vínculo entre un soldado y su compañero más fiel.
De los productores de Obsession, en Fall 2: Deadpoint, Jax y una vieja amiga quedan atrapadas a 1.500 metros de altura tras un desprendimiento de rocas en el monte Kwan, mientras intentan honrar la memoria de su hermana Shiloh. Dirigida por Michael y Peter Spierig, relevando a Scott Mann, y protagonizada por Grace Caroline Currey y Virginia Gardner, esta secuela lleva el vértigo, los secretos y la lucha por sobrevivir al límite.
Cine de animación para toda la familia
La isla olvidada, la nueva aventura de DreamWorks Animation, sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que atraviesan un misterioso portal y llegan a Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas mágicas y mitológicas inspiradas en las historias de sus familias filipinas. Para regresar a casa tendrán que enfrentarse a la temible Manananggal y escapar antes de olvidar para siempre su amistad, en esta película de Joel Crawford y Januel Mercado que llega este viernes a los cines.
También recomendada para el público infantil, llega La familia Dino, una aventura de animación en la que Phil abre por accidente un portal hacia la era de los dinosaurios y debe sobrevivir a una selva llena de peligros. Mientras intenta convertirse en veterinario y no seguir la tradición familiar de la paleontología, Phil tendrá que reconciliarse con su padre para enfrentarse a la gigantesca Titanoboa y evitar una catástrofe.
Reestreno de ‘Vengadores’
Y para terminar: Los fans de Marvel tienen una nueva cita en pantalla grande con Vengadores Endgame: Encore, que regresa a los cines con contenido adicional especial. Esta edición incluirá un adelanto exclusivo de la esperada Vengadores: Doomsday, mientras los héroes supervivientes vuelven a enfrentarse a Thanos para recuperar a sus seres queridos y restaurar el equilibrio del universo.