Nito, agricultor, lanza un nuevo desayuno en Tenerife: proteína, fruta y pan de Zulay por solo 10 euros

Tenerife ha despertado con una noticia que ya corre de boca en boca entre los amantes del producto local. Nito el agricultor, acaba un desayuno cargado de proteínas: el desayuno Mercado de Nito. Por apenas 10 euros, puedes disfrutar de una combinación de alimentos tan contundente que el propio Nito asegura que “con este plato comen dos”.
Siguiendo su propia filosofía: “productos frescos, trabajados con cariño y con las manos en la tierra”. Ubicado Tegueste, este desayuno promete convertirse en el nuevo desayuno para quienes buscan calidad, cantidad y sabor auténtico a un precio razonable.
¿Qué incluye el desayuno?
La clave del éxito de esta propuesta reside en su equilibrio nutricional y la procedencia de sus ingredientes. El desayuno en el Mercado de Nito está diseñado para ser una bomba de energía, cargada de proteínas y frescura. Al sentarse a la mesa, el cliente se encuentra con una tabla variada que incluye huevos frescos, queso asado, una porción de tortilla española y calabacín.
Pero la oferta no se queda ahí, cuenta también con pan artesano de Panadería Zulay, un referente de calidad. Además, se sirve un yogurt de cabra o vaca, según la preferencia, coronado con fruta fresca de temporada, mueslis y miel de palma. Para completar la experiencia, el menú incluye un batido de fruta a elegir, garantizando que el origen vegetal sea el protagonista absoluto.
Del campo canario a la mesa
El Mercado de Nito, situado en la carretera El Portezuelo – Las Toscas, 174, en Tegueste. “Es llevar el campo directamente a la mesa”, explica con orgullo el agricultor.
@elmercadodenito Por solo 10€ De martes a viernes 🌱 Del campo a tu mesa. Producto fresco, de aquí, trabajado con cariño y con las manos en la tierra. 📍 El Mercado de Nito Carretera El Portezuelo–Las Toscas, 174 · Tegueste De Martes a Domingo 🕣 Mercado: 8:30 a 15h ☕ Cafetería: 8h a 15h 📍 Frutas y Verduras Nito Pa’ Ya C/ Felipe del Castillo, 68 · Tejina 🕘 Horario: Lunes: 8:30-15:00 Martes: Cerrado Miércoles, jueves y viernes: 9:00–14:30 / 17:00–19:30 Sábado y domingo: 9:00–14:30 🛒 Envíos solo a Canarias 👉 www.frutasyverdurasnito.es Agricultura real, comercio local y espacios pensados para disfrutar en familia 💚 #FrutasYVerdurasNito #ElMercadoDeNito #ProductoCanario #ComercioLocal ♬ original sound – Soft ASMR
La propuesta de Nito llega en un momento donde el consumidor valora más que nunca el producto local. Saber que las verduras y los huevos provienen de entornos cercanos aporta un valor añadido. Además, el precio de 10 euros se posiciona como una de las opciones más competitivas de la isla, ante la amplia variedad
Horarios y ubicación para disfrutar del desayuno
Si estás pensando en acercarte a probar esta delicia, debes tener en cuenta que el desayuno en el Mercado de Nito se ofrece exclusivamente de martes a viernes.
El acceso es sencillo para quienes transitan por la zona norte de Tenerife, siendo una parada estratégica para trabajadores y residentes que buscan una alternativa saludable y potente frente a la bollería industrial o los desayunos convencionales.
Un plato lleno de proteínas, vitaminas y, sobre todo, identidad canaria que ya se perfila como el gran éxito gastronómico de la temporada en las medianías de la isla.