Aena desmiente el cartel sobre hantavirus en el Aeropuerto Tenerife Sur: “Es un bulo”

Aena ha desmentido oficialmente la autenticidad de una imagen que circula en redes sociales sobre un supuesto cartel informativo sobre el hantavirus en el Aeropuerto de Tenerife Sur.
El principal gestor aeroportuario de España ha sido tajante al calificar la fotografía como un “bulo”, asegurando que no existe tal señalética ni en sus instalaciones ni en su planificación.
La polémica se desató en la red social X (antiguo Twitter), donde un perfil con un volumen considerable de seguidores compartió la imagen de un cartel con recomendaciones sanitarias.
A pesar de que el autor del post insistía en que no había dicho que el panel estuviese instalado, la confusión se extendió rápidamente entre los usuarios, alimentando la alarma social tras el reciente brote detectado en la Isla.
La propia cuenta oficial de Aena en redes sociales ha publicado un mensaje directo para frenar la desinformación: “Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo”.