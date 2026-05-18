Los datos de una empresa especializada lo confirman: el verano generará en Canarias unos 50.000 contratos, el 12% más

La próxima campaña de verano se presenta con buenas perspectivas laborales para Canarias, donde se prevé que se generarán en torno a 50.000 contratos, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al año anterior, cuando se firmaron 44.955 contratos, según datos hechos públicos por la empresa especializada en recursos humanos Randstad.
Ambas provincias registrarán una evolución positiva durante esta campaña estival, impulsadas por el peso del turismo y la actividad vinculada a los meses de verano. Los datos apuntan a que la de Las Palmas registrará en torno a 26.000 contrataciones, mientras que la tinerfeña sumará otros 24.000.
Las previsiones apuntan a que este será un verano de récord en el conjunto del país, con una previsión de más de 790.000 contratos, superando ampliamente los registros prepandemia de 2019 (621.736).
Entre los perfiles que más se van a demandar destacan los relacionados con el sector turístico y la restauración (camareros, personal de barra y auxiliares de cocina y limpieza); además del comercio (dependientes, cajeros y reponedores, así como perfiles de atención al cliente); transporte y logística (conductores, repartidores, mozos de almacén y carretilleros); y sector del ocio y entretenimiento (animadores, monitores y personal de eventos).
El sector de la hostelería y restauración lidera con claridad la campaña, generando 389.330 contratos, lo que representa prácticamente la mitad del total nacional. Esta actividad se consolida como el principal motor del empleo estacional, con un crecimiento del 24% respecto a 2025, impulsado por el refuerzo de plantillas en plena temporada turística.
Frente a estas previsiones de alta demanda de personal, la realidad que relatan las organizaciones empresariales es bien distinta, ya que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los distintos sectores económicos es la dificultad para encontrar personal cualificado para cubrir los puestos vacantes, algo que, afirman, está limitando la actividad y el crecimiento de las empresas radicadas en el Archipiélago. En este contexto, se insiste en la necesidad de reorientar las políticas formativas y reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo, con el objetivo de ajustar mejor los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas.
En Canarias, el sector turístico emplea en la actualidad a 413.064 personas, según los datos del Estudio Impactur, que elabora la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, en colaboración con la Consejería regional de Turismo y Empleo. En este informe se destaca la traslación del dinamismo turístico a la generación de “prosperidad” para las Islas, “a través de una intensa y extensiva capacidad de generación de empleo”.
Así, señala que el turismo ha creado 76.574 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en Canarias de 2019 a 2025, hasta alcanzar los 413.064 empleos. Una realidad que se ha moderado en 2025, donde los datos disponibles de Seguridad Social hasta noviembre cifran en un +2,8% el crecimiento del empleo en las ramas turísticas a lo largo de todo el territorio canario, algo inferior al crecimiento medio en Canarias (+3,0%).
Asimismo, el informe señala que la creación de empleo turístico en Canarias ha venido caracterizada por un incremento de la productividad (del 2,5% en 2025 frente a 2024 y del 21,3% desde 2019) resultado de las inversiones en el reposicionamiento de la oferta hacia productos y servicios de mayor valor añadido.
Impacto del turismo en otros sectores
Asimismo, en el informe Impactur se asegura que el modelo de incremento de valor y diferenciación de la oferta turística canaria ha favorecido un aumento de la dinamización del turismo sobre otros sectores de la economía. Así, según los datos que maneja, por cada 100 euros de valor añadido generado directamente en las empresas turísticas se promueven 44,5 euros en otros sectores de actividad (agroalimentario, comercio, logística, construcción, energía, servicios avanzados a empresas y la industria ligera).
En la misma línea, se explica que por cada 100 empleos promovidos en las empresas turísticas se generan 38,5 adicionales en esos otros sectores de la economía canaria por el efecto arrastre del turismo sobre el resto de actividades. “Como resultado de este efecto multiplicador, el turismo generó de forma indirecta 7.199 millones de euros (el 11,6% de la actividad económica regional), y 114.896 empleos (el 11,8% del empleo total de Canarias) adicionales a su generación directa.
Según Impactur, el crecimiento del turismo en Canarias ha promovido un aumento del volumen de empleo en sectores clave de la economía canaria, no relacionados directamente con el gasto de los turistas. Sus datos apuntan a 53.520 empleos en el comercio minorista; 23.273 empleos en el sector de servicios a empresas; 6.308 empleos en el sector de la construcción y su industria auxiliar; 4.054 empleos de la industria agroalimentario; y 1.583 empleos en el sector agrario, ganadero y pesquero.