El papa León XVI conocerá la integración de los migrantes en la diócesis nivariense

La visita del papa León XIV a Tenerife tendrá dos actos vinculados con el fenómeno migratorio. Tras llegar a la Isla se acercará al Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces, donde a las 9.30 horas, mantendrá un breve encuentro con los migrantes acogidos en este centro, así como el personal del recurso.
Posteriormente en la Plaza del Cristo de La Laguna presidirá un encuentro de 40 a 45 minutos de duración para dar visibilidad a la realidad migratoria en el Archipiélago, a través de testimonios de personas provenientes de América y del continente africano. Asimismo, participarán voluntarios y personas que trabajan en el ámbito de la acogida y de la integración en diversos recursos y proyectos.
Suso González Concepción, responsable del equipo de Movilidad Humana y Cooperación Fraterna de Cáritas Diocesana de Tenerife y delegado de Migraciones de la diócesis, destacó que “es importante poner en valor” que el grueso de las personas de origen extranjero en las islas “nos llegan por avión y son de Latinoamérica”, por nuestra vinculación histórica con estos países, y son los que actualmente “tienen un papel muy importante y sostienen buena parte de nuestras Parroquias”, sin olvidar la llegada desde el continente africano, “al ser una parte de la ruta atlántica porque estamos en el camino”.
Sobre el acto en la Plaza del Cristo afirmó que “será un encuentro intenso y sencillo” donde se convocaran a las entidades sociales de iglesia y también entidades no confesionales, “para mostrar el trabajo que hacen las organizaciones que trabajan con las personas migradas”.
Va a constar de cuatro o cinco testimonios de personas que están en proceso de integración y que han recibido apoyo por parte de las entidades, un portavoz de estas organizaciones y las palabras del Santo Padre. Se estima que habrá 1.500 personas sentadas y está por confirmar cuanto puede ser el aforo de pie, se estima de unas 2.500 personas.
“Si en Arguineguín y las Raíces se centrará en visualizar lo que ha supuesto la durísima ruta de llegada a Canarias, con homenaje a las personas que han muerto durante la ruta atlántica, y el tema humanitario de primera línea, por así decirlo, nuestro objetivo en La Laguna será acercar al Papa la realidad y la mirada de la integración de estas personas migradas en la sociedad de las Islas”, recalcó.
Desde la organización esperan que el Santo Padre incida en “que aparte de acoger y proteger, seamos capaces de generar una convivencia que ayude a integrar en la sociedad a las personas que nos llegan de muchos sitios, no solo por la ruta africana que tiene gran peso en la visita al ser Canarias el punto de llegada en los últimos años, sobre todo El Hierro que se ha convertido en la isla donde más cayucos están llegando”.
La mayor presencia de personas migradas en la Diócesis Nivariense no es de África, es el de Latinoamérica. “Se quiere tener presente estas dos realidades, porque con ambas se está trabajando. Y con la mirada puesta también en la importancia de la integración, el esfuerzo de las organizaciones que son de ámbito eclesial, como la Fundación Don Bosco, Buen Samaritano, Cáritas, Fundación Maín de las Salesianas y las congregaciones que tienen algún trabajo en ese sentido, y luego otras entidades de la sociedad civil”, señaló.
El Hierro
En el ideario y el motivo de que el Papa León venga a Canarias está muy presente la mirada a la migración de la ruta atlántica, y que pese a que no podrá acudir a La Restinga, en el acto de la plaza del Cristo de La Laguna habrá una representación de personas que vendrán de El Hierro, migrantes, trabajadores y voluntarios del CATE de San Andrés, o de la comunidad pastoral como el sacerdote Darwin Rivas, destinado en la Isla y nacido en Venezuela.
Pero también estará abierto a ese encuentro a las personas migradas que vienen de otras latitudes y que están enriqueciendo las comunidades cristianas. En el clero diocesano hay casi una veintena de sacerdotes que no nacieron en España.
Hay que trabajar desde todos los ámbitos para generar una sana convivencia, que no está exenta de dificultades, abogar por sociedades más plurales y buscar espacios de encuentro.
“Removerá conciencias y el contrapunto a los mensajes de no integración”
Los organizadores de la Visita pastoral a las dos Diócesis del Archipiélago esperan que el Papa León XIV aproveche estos actos con las personas migradas para remover conciencias y ser el contrapunto a los mensajes políticos de sesgo hacia la población migrante y su integración social.
Suso González señala que “esperamos que el papa León XIV, con su voz autorizada, tanto para los que somos creyentes porque es el pastor de la Iglesia Católica, como para los que no son, remueva conciencias y ‘toque la fibra’ para que la sociedad haga una reflexión, al menos ética y moral, en un momento en que el reto es generar ese contrapunto a los mensajes que se van observando, incluso por algunos partidos políticos, de un sesgo tan preocupante hacia las personas migrantes y su integración”.
Además, consideró que “serán unas palabras desde la sensatez y con una mirada más amplia dirigidas a la sociedad canaria, española, europea y mundial, como a sus dirigentes políticos”.
Además desde la Diócesis Nivariense se trabaja para que tras la visita del Santo Padre quede un legado que permanezca en el tiempo. “Hablábamos en las reuniones de la Vicaría Pastoral que su presencia entre nosotros no se quede solo en la propia visita, que lo importante es ese legado y los frutos de todos los mensajes que nos quiera dejar. Deseamos que interpele nuestra fe y nos invite a vivir con mayor autenticidad la acogida, la fraternidad, la integración y la dignidad de las personas”.