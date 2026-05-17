‘No estudié para esto’: el podcast de dos docentes en Tenerife que descubre cómo fue el paso por el cole de los “personajes más interesantes”

San Cristóbal de La Laguna ha sido el escenario de las grabaciones de la segunda temporada de “No estudié para esto“. Se trata de un videopódcast educativo, impulsado por la Red Internacional de Educación (RIEDU), que busca sacar el debate de las aulas y llevarlo a la calle. Tras un primer año en Madrid, el proyecto llegó recientemente a Tenerife.
Los creadores defienden que todo el mundo educa, desde una abuela que cocina hasta los carteles comerciales. No obstante, lamentan que aspectos como la gestión de las emociones, los duelos o los cambios de rumbo profesional, entre otras situaciones delicadas, queden en algunas ocasiones fuera del sistema escolar.
Detrás de este proyecto están Natalia Rodríguez Valls, docente tinerfeña experta en educación transformadora, y Sergio Carneros, doctor en Educación y presidente de RIEDU. Ambos entrevistan a creadores de contenido, músicos y deportistas con gran tirón en las redes sociales.
“Queríamos abrir la educación al mundo, que tu vecina y tu cuñado pudieran opinar”, explica Rodríguez Valls. “Cuando preguntamos a los invitados por su infancia, salen historias increíbles. La gente que nos escucha conecta rápido porque ve que sus problemas en el colegio eran los mismos que tenían los demás”.
Las entrevistas dejan claro que la etapa escolar no siempre es motivadora. Asimismo, los invitados coinciden en que la escuela no suele “enseñar a reinventarse”. Un ejemplo fue la charla con Jaime Nava, excapitán de la selección española de rugby. Al retirarse del deporte, el atleta se quedó desorientado y sin saber qué hacer. El colegio nunca le preparó para un cambio de rumbo.
La temporada tinerfeña buscó el contacto directo con la gente de la Isla. El Salón de Grados de la Universidad de La Laguna (ULL) acogió la entrevista con el divulgador marino Pablo Martín.
Asimismo, el Espacio Ambigú del Teatro Leal se llenó para la grabación en vivo con el cómico Gazz. Las sesiones se completaron en estudio con la psicóloga Isa Duque (La Psicowoman) y la cantante tinerfeña Ariann Music en la Casa Anchieta, entre otros invitados con tirón en las redes sociales.
Hacer estas grabaciones con público es un acto de resistencia para los creadores. Consideran que, en una época dominada por las pantallas y la Inteligencia Artificial, el contacto real con las personas y los aplausos en directo son fundamentales.
Los episodios ya se pueden escuchar en Spotify, YouTube y el resto de redes sociales.
Así se gestó el proyecto
El nacimiento de “No estudié para esto” responde a la necesidad de encontrar canales de comunicación actuales y masivos. La Red Internacional de Educación (RIEDU), una ONG con trayectoria en proyectos escolares desde 2008, buscaba un formato global y multigeneracional para generar impacto.
“Faltaba impulsar un proyecto actual a través de los videopódcasts”, aclara Sergio Carneros. “Existen espacios de educación muy dirigidos a docentes o directores. No obstante, este pódcast pretendía abrir la educación al mundo, aprovechando el altavoz de entrevistados que tienen cientos de miles de seguidores en las redes sociales”.
El título del programa nació como una provocación para reflejar las situaciones cotidianas para las que la escuela no entrena a los ciudadanos.
“La frase ‘ridiculiza’ el hecho de que la escuela parece que nos prepara para la vida, pero en realidad para lo único que no nos prepara es para la vida”, concluyen.