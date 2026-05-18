La falta de personal en el CEE del sur de Tenerife perjudica la atención educativa, asistencial y personal del alumnado

Las madres y padres del Centro de Educación Especial de Adeje, con sus sedes en Los Cristianos (Arona) y Guargacho (San Miguel), denuncian la preocupante falta de personal que arrastra el centro durante más de la mitad del curso escolar, lo que perjudica enormemente la atención educativa, asistencial y personal de sus alumnos, por lo que exigen a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes la cobertura inmediata de todas las bajas, una garantía de estabilidad en los equipos profesionales y la implantación de mecanismos eficaces de sustitución, especialmente en servicios esenciales, según explican a DIARIO DE AVISOS.
El AMPA Flor del Inca del Centro de Educación Especial de Adeje denuncia públicamente que en sus dos sedes hay al menos cinco vacantes de profesionales sin cubrir, destacando que “los recursos humanos en un Centro de Educación Especial no son un complemento, sino un pilar fundamental e imprescindible”.
De este modo, muestran su profunda preocupación por la situación de falta de personal que se viene arrastrando en el centro desde mediados del presente curso escolar. En concreto, el centro continúa sin la cobertura a la baja de un Adjunto de Taller, plaza dependiente de la Consejería de Educación, a lo que se suman tres Auxiliares educativos, que deberían ser gestionadas por la empresa Aeromédica, así como de una Auxiliar de Enfermería, plaza también de Aeromédica.
Las madres y padres del Centro de Educación Especial de Adeje afirman que esta situación sostenida ya durante varios meses en el tiempo “está teniendo un impacto directo en la calidad de la atención educativa, asistencial y personal que reciben nuestros hijos e hijas, alumnado con Necesidades Educativas Especiales que requieren apoyos específicos, continuados y de calidad”.
También destacan en el comunicado que los recursos humanos en un Centro de Educación Especial “no son un complemento, sino un pilar fundamental e imprescindible”.
Afirman que la falta de cobertura de estas plazas “supone una sobrecarga inasumible” para el personal en activo, además de “comprometer el funcionamiento” del centro y, lo más preocupante, “vulnera el derecho del alumnado con Necesidades Educativas Especiales a recibir una atención adecuada”.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Flor del Inca exige de forma urgente al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación y Formación Profesional y a la entidad responsable, Aeromédica, la cobertura inmediata de todas las bajas mencionadas; así como la garantía de estabilidad en los equipos profesionales, evitando que estas situaciones se prolonguen en el tiempo. Asimismo demanda la implantación de mecanismos eficaces de sustitución, especialmente en servicios esenciales.
Las familias seguirán defendiendo activamente los derechos del alumnado y no cesarán en esta reivindicación hasta que se garantice un servicio educativo y asistencial de calidad, acorde con las necesidades del alumnado del CEE Adeje.
El AMPA denuncia infraestructuras insuficientes y espacios indignos, así como la situación de “abandono, precariedad e invisibilidad” que sufren sus hijos e hijas con discapacidad y necesidades educativas especiales por parte de la Consejería de Educación.