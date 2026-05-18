Chago Melián recorre esta semana en el Auditorio de Tenerife ‘Toda una vida’ de música (y de pintura)

La música y la pintura son dos pasiones que no han dejado de dialogar y entrecruzarse en la vida de Chago Melián (Punta del Hidalgo, La Laguna, 1948). De ahí que suya sea la frase “cuando canto, pinto, y cuando pinto, canto”. Dos vertientes de un artista que vuelven a manifestarse en Toda una vida, el espectáculo de una gira con la que recala esta sábado, 23 de mayo (20.00 horas), en la capital tinerfeña, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.
“Como su nombre indica -explica el cantante y pintor canario en una charla con DIARIO DE AVISOS-, Toda una vida es un recorrido, una especie de vista panorámica, por mi trayectoria musical. El concierto comienza con una canción que me enseñó mi madre cuando era niño y, a partir de ahí, va a haber un poco de todo: los temas que han marcado mi carrera, viajaremos a Italia y, por supuesto, a Hawái… Todo ello, con unos arreglos que considero maravillosos”.
En la puesta en escena de esta propuesta planteada como una antología, Chago Melián subraya el trabajo que realizan los 30 músicos que lo acompañan sobre el escenario. “La dirección musical -explica- la asume Francis Hernández, un artista grandioso, que ya dirigió a la Sinfónica de Tenerife en el concierto que dimos en La Laguna hace algunos años”.
Tras visitar Gran Canaria y La Gomera, y ahora Tenerife, la gira continuará por las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma
Además de por el propio artista, Toda una vida es un proyecto impulsado por CMYK Agencia y Conecta Producciones que cuenta con la participación de la Tenerife Chamber Orchestra, a la que acompañan el coro y la banda Al Emigrante.
EN COMPAÑÍA
Como artistas invitados figuran la soprano Candelaria González, que en su carrera ha sabido combinar la ópera, la zarzuela y la música tradicional; el músico, cantante y productor José Manuel Ramos, heredero de un rico legado que desde hace décadas forma parte del patrimonio musical del Archipiélago, y Yurena Namahana, cantante, bailarina y profesora de hula, la danza tradicional hawaiana, hija de Chago Melián. “Durante el espectáculo hago duetos con Candelaria y con José Manuel”, detalla. “Y si bien en el resto de conciertos participa mi hija en solitario, en esta ocasión en Tenerife lo va a hacer acompañada de sus alumnas de hula”, agrega.
El 12 de junio participará junto a Los Sabandeños en los momentos previos a la eucaristía del papa León XIV en Tenerife
LAS EXPOSICIONES
La gira de Toda una vida, que ya ha visitado las islas de Gran Canaria y La Gomera, llegará tras la actuación de esta semana en Tenerife a las de Lanzarote (29 de mayo), Fuerteventura (31 de mayo) y La Palma (28 de junio). Todas estas citas musicales se complementan con otras tantas exposiciones [en este caso, en el hall del Auditorio de Tenerife] que igualmente reflejan el itinerario pictórico seguido por un intérprete que en sus canciones y en sus cuadros, y, en definitiva, en su vida, siempre ha fijado la mirada en dos archipiélagos, Canarias, el que ha forjado su identidad cultural, y Hawái, que también ocupa un lugar preferente en su biografía emocional. De igual manera, la puesta en escena musical se acompaña de proyecciones de las obras creadas con los pinceles.
Chago Melián, que en 2021 recibió el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, actuará junto a Los Sabandeños el 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en los momentos previos a la eucaristía que presidirá el papa León XIV en su visita a las Islas. En esa cita tan especial se escuchará, asimismo, el himno compuesto para la ocasión por el también tinerfeño Pablo Cebrián.