A falta de un mes para la llegada del Papa León XIV a Tenerife, prevista para el día 12 de junio, han trascendido los pormenores técnicos y artísticos del escenario que albergará el acto central en el Puerto de Santa Cruz.
Tal y como ha adelantado Cope Canarias, los trabajos de cimentación de la infraestructura ya han comenzado bajo la dirección del arquitecto y artista Alejandro Bautell.
Según ha explicado él mismo a los micrófonos de Cope, la construcción principal consiste en una estructura metálica de 28 metros de largo que ocupará una superficie total de unos 300 metros cuadrados.
Bautell ha definido el proyecto como una “arquitectura que se hace para durar un par de horas”, destacando el concepto de impermanencia y el reto logístico que supone coordinar a un amplio equipo de voluntarios, sacerdotes y colaboradores.
Inspiración en la Basílica de San Pedro
El diseño del denominado “espacio celebrativo” no es casual. La geometría se basa en la planta original que Bramante proyectó para la Basílica de San Pedro del Vaticano. El objetivo de esta elección es establecer un paralelismo histórico en el que Tenerife, considerada una periferia, se convierta durante la jornada en el centro del mundo cristiano, ha asegurado.
Sobre el terreno, la estructura adoptará la forma de una cruz griega perfecta. Desde una perspectiva aérea, esta cruz se integrará en una recreación del territorio insular compuesta por vegetación autóctona, rocalla y picón, vinculando así la simbología religiosa con la identidad canaria.
Distribución y jerarquías litúrgicas
El escenario contará con una plataforma de diferentes niveles para organizar las jerarquías de la ceremonia. El presbiterio central estará ocupado por la Virgen de Candelaria, mientras que el Cristo de La Laguna presidirá el acto situándose detrás del Santo Padre. El espacio está diseñado para acoger a 11 concelebrantes y garantizar la visibilidad de los asistentes.
Para la organización de la Eucaristía, que servirá de cierre a la visita del Pontífice a España, se dispondrán 16 capillas y se habilitarán más de 400 puntos de distribución de la comunión para atender a los miles de fieles previstos.
Encuentro con migrantes en La Laguna
Además del acto en el puerto, Bautell ha diseñado el entorno para el encuentro del Papa con migrantes y representantes del tercer sector en la Plaza del Cristo de La Laguna. A diferencia de la misa de Santa Cruz, este espacio carecerá de elementos litúrgicos complejos. Se ha proyectado una plataforma sencilla con una sede para el diálogo, buscando un ambiente de cercanía con el Santuario y las montañas de San Roque como fondo escénico.