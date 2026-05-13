La OMS felicita a España y Sánchez agradece a los canarios su solidaridad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, manifestaron ayer su satisfacción por la gestión del operativo que permitió desembarcar en Tenerife a los pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y repatriarlos a sus países.
Sánchez calificó esta gestión como “un éxito”, que se saldó con “cero incidentes”, al tiempo que eludió entrar al choque con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, que sigue criticando la actuación del Ejecutivo central.
Interrogado en dos ocasiones por las críticas de Clavijo, se remitió al reconocimiento internacional, en concreto a las palabras del papa León XIV, que expresó “su admiración a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía”, según Sánchez.
Recalcó que el Ejecutivo ha seguido su “manual de gestión de crisis” y ha tomado las decisiones “con rigor científico” y teniendo en cuenta el “asesoramiento técnico”. Además insistió en que ha ido trasladando toda la información con “transparencia absoluta” y con “lealtad institucional”.
Así, Pedro Sánchez defendió la decisión de acoger la embarcación en las costas españolas al tratarse de una “responsabilidad legal” recogida en el artículo 44 del reglamento sanitario internacional del que España es firmante. Además, subrayó que tomó esta decisión tras recibir una “llamada de auxilio” del barco, de la OMS y también de la Unión Europea y de más de 23 gobiernos de todo el mundo, “que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas”, recalcó.
Por su parte, Tedros Adhanom remarcó su agradecimiento al Gobierno español y a Sánchez, así como a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al resto de ministros participantes en esta gestión, por “liderar esta operación”. El jefe del Ejecutivo “respondió inmediatamente”, por lo que ha cumplido “con las obligaciones legales”, aseguró.
Además, puso de manifiesto que España ha mostrado “solidaridad para con los pasajeros del barco, sobre todo en los momentos tan difíciles que estaban atravesando”. “Estamos muy orgullosos de haber visto cuál ha sido la respuesta” del país, dijo para remachar que la operación “ha sido exitosa”.
“Estábamos convencidos de que era posible desembarcar a los pasajeros de manera segura para ellos y también para la población de Tenerife, de manera que pudiésemos respetar los Derechos Humanos de los pasajeros y de los tripulantes del barco”, subrayó el director general de la OMS, concluyendo que hubiera sido “cruel” haber obligado a realizar la cuarentena en la embarcación.
En este sentido, Pedro Sánchez criticó a quienes se opusieron a la decisión del Gobierno de permitir que el barco llegase al puerto de Granadilla de Abona, aunque evitó dar nombres: “Algunos nos recomendaron ignorar esa llamada, unos pocos nos lo exigieron y otros que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado”, dijo, haciendo hincapié en que en el barco viajaban “compatriotas españoles”.
Tedros Adhanom: “Tenerife maravilla por su gente. Volveré con mi familia”
El director general de la OMS, Tedros Adhanom, tuvo palabras de elogio para la población tinerfeña por su actitud ante una situación que definió como grave, para cuya resolución se tomaron todas las medidas posibles.
Adhanom, que tuvo ocasión de pasear por algunas zonas de la Isla, se mostró agradecido: “Hubo algunas personas que me reconocieron y la amabilidad que me demostraron fue tremenda. Lo que esperaba fue exactamente lo que vi. Agradecimiento y aprecio. Me pareció que Tenerife es una maravilla, no solo desde el punto de vista del paisaje, sino de su gente, de cómo me trataron. La belleza de una lugar no es el lugar en sí, sino la gente que la habita. Volveré con mi familia”, aseguró.
Además, el director general de la OMS dijo que sintió el apoyo y la amabilidad de quienes se cruzaron en su paseo, algo que, aseguró “recordaré siempre de esta situación difícil que hemos vivido”. Afirmó entender la preocupación de la población de la Isla por el desembarco del MV Hondius, pero recordó que el riesgo para la población era “muy bajo” e insistió en el rigor con el que se abordó el operativo.
Tedros Adhanom agradeció a España su liderazgo en la operación: “El mundo necesita este tipo de amabilidad y comprensión. Estamos muy orgullosos de ver la respuesta de España. Si hay algo que necesitemos es compasión y apoyarnos los unos a los otros”.