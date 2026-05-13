Marcelinho Huertas, seria duda para el derbi ante el ‘Granca’

La Laguna Tenerife afronta mañana, jueves, a partir de las 20.30 horas, un nuevo derbi canario, con la visita al Gran Canaria Arena, donde lo espera un Dreamland Gran Canaria actualmente metido en apuros clasificatorios.
Tras la enorme decepción que supuso para los de Txus Vidorreta la Final Four de la Basketball Champions League celebrada en Badalona la semana pasada, donde La Laguna Tenerife quedó último, el equipo aurinegro recobra una competición doméstica en la que sigue dando tumbos tras las derrotas con UCAM Murcia y Morabanc Andorra. Ahora visita al eterno rival con la necesidad de ganar un nuevo derbi, y de paso seguir en puestos de play-off.
Restan cuatro jornadas para que finiquite la Liga Regular y La Laguna Tenerife es séptimo. Además del choque de mañana ante el Granca, a los de Vidorreta les queda la visita del Barça este domingo al Santiago Martín, visita al descendido Covirán Granada, y cerrar la primera fase de la competición recibiendo al Bilbao Basket.
Actualidad aurinegra
La actualidad de La Laguna Tenerife pasa por el estado físico de Marcelinho Huertas, que ya vino renqueante de Badalona, descansó en la final de Consolación ante Unicaja, pero el martes fue ingresado y pasó la noche en un centro hospitalario al padecer un cólico nefrítico. Tras seguir el tratamiento y someterse a las pruebas pertinentes, Huertas fue dado de alta ayer.
Tras el percance sufrido en Badalona por Rokas Giedraitis, al que se le acabó la temporada, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, hay que sumar ahora el estado físico de Marcelinho. El brasileño llega muy justo para el derbi, y lo más natural es que pueda reaparecer el próximo domingo en el Santiago Martín ante el FC Barcelona (19.00 horas).
El resto de la plantilla está en buenas condiciones para medirse a un Granca en apuros, y que se juega mucho ante La Laguna Tenerife. El equipo de Néstor Ché García ha ganado dos partidos de los últimos once que ha disputado en ACB.