EN DIRECTO | Unionistas CF – CD Tenerife (0-0)

El CD Tenerife se enfrenta este sábado 9 de mayo al Unionistas de Salamanca a partir de las 17:30 hora canaria. Tras sellar matemáticamente su regreso a LaLiga Hypermotion, el equipo dirigido por Álvaro Cervera busca mantener el nivel competitivo en el Estadio Municipal Reina Sofía frente a un rival que aún pelea por el ‘playoff’.
Con los deberes hechos y el ascenso en el bolsillo desde la pasada semana, el técnico blanquiazul ha dejado entrever cambios significativos en la alineación. Cervera ha confirmado que, aunque mantendrán la identidad de juego, es el momento de dar protagonismo a los futbolistas con menos minutos. “Jugaremos con la misma idea y puede que utilicemos a aquellos que han jugado menos”, afirmó el preparador del Tenerife en la previa del choque.