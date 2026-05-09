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Aparatoso accidente en el sur de Tenerife: vuelca un vehículo

Hasta el lugar se han desplazado los recursos de emergencia, incluyendo un helicóptero medicalizado del SUC
Vuelco coche El Médano
Imagen del lugar del accidente, donde las autoridades desviaron el tráfico para facilitar las labores de emergencia. / DA
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Un turismo ha volcado en la tarde de este sábado en la carretera principal de acceso que conecta la zona de San Isidro con el núcleo costero de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

Concretamente, el accidente se produjo en dirección ascendente y hasta el lugar se han desplazado los recursos de emergencia, incluyendo un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Por el momento se desconoce el alcance de los posibles heridos.

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