Fallece un motorista de 47 años tras sufrir un accidente en Tenerife

Un hombre de 47 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras sufrir una caída accidental con su motocicleta en Icod de los Vinos, en Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió el aviso del incidente a las 03:11 horas. Según la información facilitada por las autoridades, el motorista circulaba por la Carretera del Amparo cuando perdió el control de su vehículo y cayó sobre la calzada. El impacto resultó fatal de forma instantánea.
Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de inmediato un amplio dispositivo de auxilio. Al lugar del suceso se desplazaron una ambulancia medicalizada y una sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero de Atención Primaria del centro de salud local.
A pesar de la rápida respuesta de los equipos sanitarios, el personal médico no pudo realizar maniobras de reanimación. El afectado presentaba cuadros clínicos y lesiones incompatibles con la vida.
Efectivos de la Policía Local de Icod de los Vinos acudieron para asegurar la zona del siniestro y regular el tráfico, evitando así posibles colisiones secundarias en una vía de visibilidad reducida durante la noche.