El infalible olfato de dos perros policía destapa un ingenioso escondite de droga en Canarias

La Policía Nacional ha intervenido un paquete con sustancias estupefacientes en el centro penitenciario Las Palmas I. Los agentes hallaron cocaína y heroína camufladas en las costuras de varias toallas. El operativo, realizado en colaboración con Instituciones Penitenciarias, contó con la participación de la Unidad de Guías Caninos de Canarias.
El olfato de Harry y Alma detecta el alijo
La intervención tuvo lugar el pasado 4 de mayo durante un control rutinario de paquetería en la prisión grancanaria. Los perros especialistas, de nombres Harry y Alma, marcaron de forma inequívoca un envío postal que contenía prendas de aseo. Tras la alerta de los canes, los agentes procedieron a un análisis exhaustivo del contenido destinado a uno de los internos del recinto.
El paquete fue sometido a un examen mediante escáner, donde los efectivos policiales detectaron anomalías estructurales en las prendas. Al inspeccionar minuciosamente las costuras de las toallas, los investigadores descubrieron que estas servían de escondite para la droga, dificultando su detección a simple vista durante una inspección manual básica.
Cantidades incautadas en el control perimetral
Tras el pesaje oficial de la sustancia intervenida, la Jefatura Superior de Policía de Canarias confirmó la incautación de 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína. Esta actuación se enmarca en los planes preventivos de seguridad para evitar la entrada de estupefacientes en las cárceles del archipiélago, reforzando la vigilancia sobre los envíos realizados por familiares y allegados.
La Policía Nacional mantiene estos controles de forma periódica en las zonas de paquetería y accesos a los centros penitenciarios. La coordinación con Instituciones Penitenciarias resulta fundamental para localizar estas sustancias antes de que lleguen al interior de las celdas, garantizando así la seguridad tanto de los trabajadores como de la población reclusa en Canarias.