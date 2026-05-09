Un helicóptero, tres ambulancias y bomberos: gran despliegue en El Médano para salvar a dos heridos

Un grave accidente en El Médano ha movilizado este sábado a un amplio despliegue de servicios de emergencia en el sur de Tenerife. El siniestro, que consistió en una colisión entre dos vehículos con el posterior vuelco de uno de ellos, se produjo en la carretera TF-64, la vía principal de acceso que conecta San Isidro con El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona.
El incidente tuvo lugar en torno a las 13:00 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió múltiples alertas informando de un coche volcado y varios heridos en la conocida “recta de El Médano”.
Dos heridos trasladados al Hospital de La Candelaria
Como consecuencia del fuerte impacto del accidente en El Médano, dos personas que circulaban en una motocicleta resultaron heridas con lesiones de diversa consideración. El personal sanitario del SUC, junto a médicos y enfermeros del Centro de Salud de San Isidro, asistió en el lugar a los afectados:
- Un hombre de 50 años: que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
- Una mujer de 55 años: asistida por varios traumatismos de carácter moderado y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.
Asimismo, una tercera persona implicada fue valorada en el punto del accidente por los sanitarios, aunque finalmente no precisó traslado a ningún centro sanitario al presentar lesiones leves.
Rescate de los Bomberos y despliegue del helicóptero
El aparatoso accidente obligó a la intervención de los Bomberos de Tenerife, quienes tuvieron que asegurar el vehículo volcado y liberar a uno de sus ocupantes que había quedado atrapado en el interior. Tras las maniobras de excarcelación, se confirmó que esta persona se encontraba en buen estado y no requirió hospitalización.
Por otro lado, los dos ocupantes del segundo vehículo implicado en la colisión abandonaron el lugar por sus propios medios tras el incidente.
Dada la ubicación y la posible gravedad reportada inicialmente, el 112 activó un helicóptero medicalizado del SUC, que tomó tierra en las inmediaciones de la TF-64 para prestar apoyo avanzado, además de movilizar ambulancias de soporte vital básico y medicalizadas.
Afectación al tráfico en Granadilla
Efectivos de la Policía Local se desplazaron al lugar para regular el tráfico, que sufrió importantes retenciones en ambos sentidos de la vía mientras se procedía a la retirada de los vehículos y a la limpieza de la calzada. Los agentes realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las causas de este aparatoso choque en una de las vías con mayor volumen de vehículos del sur de la isla.
En el operativo también colaboraron agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona, quienes apoyaron en las tareas de desvío de tráfico y seguridad en la zona del siniestro.