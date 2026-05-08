Hallan el cadáver de Katty en Fuerteventura y la Guardia Civil detiene a su hijo

La Guardia Civil localizó este viernes el cadáver de Katty O., la mujer de 56 años desaparecida en Corralejo a principios de mes, en el complejo ambiental de Zurita. Tras el hallazgo, los agentes de la Policía Judicial han detenido al hijo de la víctima como presunto autor del crimen. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas del fallecimiento.
Localización en el vertedero de Zurita
El hallazgo se produjo durante la mañana de este viernes en el vertedero insular de Fuerteventura. Los efectivos de la Benemérita ya centraban sus investigaciones en esta zona desde hacía varios días, tras seguir diversas líneas de indagación desde que se interpusiera la denuncia por desaparición el pasado 4 de mayo.
La víctima había sido vista por última vez en la localidad de Corralejo, en el municipio de La Oliva. Desde ese momento, el dispositivo de búsqueda se mantuvo activo bajo la coordinación de la Guardia Civil, que finalmente ha confirmado el trágico desenlace tras localizar los restos en la zona de tratamiento de residuos.
Detención del hijo y diligencias judiciales
De forma simultánea al hallazgo del cadáver, la Guardia Civil procedió a la detención del hijo de Katty O. como principal sospechoso de los hechos. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque los indicios recabados durante las últimas jornadas apuntan a una presunta implicación directa del familiar en la muerte de la mujer.
Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación y no han trascendido los detalles sobre las causas de la muerte ni el posible móvil del suceso. Será la autopsia la que determine si se trata de una muerte violenta y cuándo se produjo. El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.