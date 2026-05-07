Buscan a Katty, desaparecida en Fuerteventura

La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de Katty O., una mujer de 56 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de mayo.
El rastro de la mujer se perdió en el municipio de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.
Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.
Descripción física y datos clave de la desaparecida en Fuerteventura
Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma, Katty A.. presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o entornos de la geografía de Fuerteventura:
- Estatura: mide aproximadamente 1,80 metros.
- Complexión: complexión delgada.
- Rasgos faciales: tiene ojos marrones.
- Cabello: presenta pelo canoso y usa gafas graduadas.