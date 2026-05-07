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Buscan a Katty, desaparecida en Fuerteventura

SOS Desaparecidos ruegan máxima colaboración ciudadana, cualquier pista podría ser de vital importancia
Buscan a Katty, desaparecida en Fuerteventura
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La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de Katty O., una mujer de 56 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de mayo.

El rastro de la mujer se perdió en el municipio de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales.

Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.

Descripción física y datos clave de la desaparecida en Fuerteventura

Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma, Katty A.. presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o entornos de la geografía de Fuerteventura:

  • Estatura: mide aproximadamente 1,80 metros.
  • Complexión: complexión delgada.
  • Rasgos faciales: tiene ojos marrones.
  • Cabello: presenta pelo canoso y usa gafas graduadas.
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