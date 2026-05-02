Buscan por tierra, mar y aire a un buceador desaparecido en La Gomera

Un amplio dispositivo de emergencia busca desde la tarde de este viernes a un buceador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera.
La operación, que se centra en las inmediaciones de la Playa de la Cueva, se ha reanudado con la incorporación de medios aéreos, marítimos y terrestres especializados para tratar de localizar al afectado a la mayor brevedad posible.
Según han confirmado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, la alerta se activó ayer tras notificarse la desaparición del buceador en la capital gomera.
Desde ese momento, se estableció un protocolo de actuación que involucra a diferentes organismos de seguridad y salvamento coordinados por la Guardia Civil.
Despliegue de medios aéreos y marítimos
En las labores de rastreo participan activamente dos helicópteros: una unidad del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que ha intervenido a petición expresa de la Benemérita, y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.
Ambos aparatos realizan batidas aéreas sobre el litoral y zonas de difícil acceso desde el aire para tratar de avistar cualquier indicio en la superficie del agua.
Por mar, el operativo cuenta con la intervención del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Estos buceadores de élite son los encargados de realizar las inmersiones de búsqueda en la zona donde se tuvo el último contacto con el desaparecido, analizando las corrientes y fondos marinos próximos a la Playa de la Cueva.
Batidas por tierra en la capital gomera
De forma paralela a la intervención en el mar, el dispositivo se completa por tierra con efectivos policiales. Estos agentes realizan labores de vigilancia en el litoral y coordinan la información que llega desde los puestos de mando.
La Playa de la Cueva, situada en el municipio de San Sebastián, es el punto neurálgico de las operaciones. El 112 Canarias detalla que los esfuerzos se concentran en esta área costera, donde se ha desplegado todo el potencial técnico disponible. Por el momento, las labores de búsqueda continúan sin que se hayan reportado novedades positivas sobre el paradero del buceador.
Las autoridades mantienen el operativo activo y se espera que las condiciones meteorológicas permitan la continuidad del trabajo de los helicópteros y los equipos subacuáticos durante las próximas horas.
Helicóptero #GES interviene a petición @guardiacivil en la búsqueda de buceador desaparecido ayer en la costa Playa La Cueva, San Sebastián #LaGomera junto al Helimer @salvamentogob— 112 Canarias (@112canarias) May 2, 2026
➡️Se suma GEAS @guardiacivil y por tierra efectivos policiales pic.twitter.com/q3Kv3pWn78