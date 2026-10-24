Cuatro ‘grandes’ optan a construir el muelle de ribera en Granadilla

Cuatro grandes empresas de implantación nacional se han presentado a la licitación abierta por la Autoridad Portuaria tinerfeña para ejecutar las obras de cierre y habilitación del muelle de ribera del puerto de Granadilla, con lo que se supera el primero de los escollos con los que se había encontrado esta importante infraestructura, cuyo concurso público quedó desierto en su primera convocatoria, el pasado mes de abril.
La razón, habitual en los últimos años, es que las cuentas no les salían a las empresas que podían optar a hacerse con el contrato. Frente a los 36,7 millones de euros que se consignaron en el primer intento, la licitación actual pone sobre la mesa un presupuesto base de licitación de 46,2 millones, siendo el valor estimado del contrato de 49,8 millones (ambas cantidades sin impuestos incluidos) y, ahora sí, ha despertado el interés de grandes empresas.
En concreto, la mesa de contratación, reunida el pasado día 20 de este mes, acordó admitir a Acciona Construcción y Dragados, que comparte proyecto con Satocan, y también admitió, de manera provisional, a FCC Construcción y Sacyr Construcción, que concursa junto a Servicios Bahillo, a falta de que estas empresas aclaren algunos aspectos o entreguen documentación, para lo que se les da un plazo de tres días desde que se les notifique.
La propia memoria justificativa del proyecto reconoce que existía un desajuste entre el presupuesto base de licitación anterior y los precios reales del mercado, lo que comprometía la viabilidad económica de la ejecución del contrato. En dicho documento se reconoce el incremento significativo de los costes que ha sufrido el sector de la construcción, derivado, entre otros, de la guerra de Irán, el encarecimiento de la energía y de la mano de obra.
Aparte de una modificación por un error de proyecto en el cálculo de estructural de los cajones del muelle, el precio es lo único que cambia en este proyecto, con el que se pretende dar el impulso definitivo para que el puerto de Granadilla opere a pleno rendimiento, favoreciendo así la atracción de tráficos de alto valor añadido, según las previsiones de Puertos de Tenerife.
La obra en licitación permitirá construir los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de ribera. En concreto, la parte que resta por ejecutar es la comprendida entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final situado al sur, y se ejecutará con 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora cimentados a una profundidad de 18 metros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de veinte meses una vez adjudicados.