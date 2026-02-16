Tragedia en El Hierro: fallece un buceador tras ser rescatado en aguas de La Restinga

Un buceador ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en el Muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 13:15 horas, cuando una embarcación trasladó a tierra al afectado tras localizarlo en el agua en estado crítico. Tras recibir la alerta, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender al buceador.
Fallece tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del Centro de Salud de La Restinga, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas.
Pese a los esfuerzos realizados por los equipos sanitarios, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria, por lo que se confirmó el fallecimiento del afectado en el mismo lugar.
Intervienen sanitarios del SUC y Guardia Civil
En el dispositivo de asistencia participaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, así como personal de Atención Primaria del Centro de Salud de La Restinga.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes tras el fallecimiento del buceador.