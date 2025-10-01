Mueren ahogadas 48 personas en Canarias en lo que va de año

La asociación ‘Canarias, 1.500 km de costa’ ha informado este miércoles de que durante los nueve primeros meses de 2025 en Canarias han fallecido 48 personas por ahogamiento, 3 menos que el mismo periodo del pasado año.
Como principal causa de los accidentes acuáticos, esta organización apunta la imprudencia, ya que el 40% de las víctimas mortales, así como el 35% del total de afectados se introdujeron en el mar durante prealertas o alertas activadas por el Gobierno de Canarias debido a fenómenos costeros adversos.
Dos desaparecidos en el mar en Canarias en las últimas horas
Y, en un comunicado, ha indicado que el último día de septiembre se produjo la desaparición de dos jóvenes en dos incidentes ocurridos en la zona sur de Gran Canaria.
Uno de estos incidentes tuvo lugar en Castillo del Romeral (municipio de San Bartolomé de Tirajana), donde se perdió el rastro de Layonel Ramírez, de unos 30 años y vecino de ese barrio, quien se había lanzado al mar para perseguir su moto acuática que se había soltado de otra embarcación y estaba a la deriva.
El segundo caso corresponde a un bañista que desapareció en la costa de Mogán, después de que al parecer se introdujese en el agua en horas de la madrugada del lunes, junto a otro acompañante.
En un momento ambos se vieron en apuros, si bien solo uno de ellos consiguió salir del mar, y de momento, desconocemos la edad y la nacionalidad de los afectados y el desenlace del suceso.
Septiembre, el mes con más ahogamientos mortales
Los datos provisionales recabados y contrastados indican que en septiembre se contabilizaron 26 afectados por accidentes en espacios acuáticos de las islas con diferentes resultados: 9 óbitos, igualando el máximo de agosto (9) y seguido de enero (8), abril y mayo (5).
A esto se suman 2 bañistas en estado crítico; 2 graves; 6 heridos de carácter moderado; 3 leves y 2 rescates, solo en septiembre.
La media mensual de muertes por esta causa en las islas se mantiene en 5 personas/mes, reduciendo la cifra del pasado año (6/mes).
Datos anuales
Además de los 48 fallecidos, a lo largo del presente ejercicio 11 bañistas fueron asistidos en estado crítico, 19 con heridas de carácter grave, 45 de carácter moderado, 15 leves y 15 rescatados ilesos, con el resultado de 154 personas que protagonizaron accidentes en playas y piscinas de Canarias, ha añadido la citada organización.
En los primeros 9 meses de este año 15 menores sufrieron accidentes en diversos entornos acuáticos canarios: 4 fallecidos, 1 crítico, 4 graves, 5 moderados y 1 rescatado indemne.
Por edades, el 36% de los óbitos (17) fueron bañistas adultos; el 31% (15) tenía más de 60 años; el 25% de ellos de edad desconocida (12).
Por nacionalidad, 10 de los 48 fallecidos eran extranjeros: británico (4); polacos (2); italiano (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (3); español (2) y de nacionalidad desconocida (36).
El 73% de los ahogamientos mortales corresponde a bañistas varones (35) y el 27% a mujeres (13).
‘Canarias, 1.500 km de costa’ ha indicado que la imprudencia sigue siendo la causa principal de los accidentes acuáticos que se registran en Canarias: el 40% de las víctimas mortales, así como el 35% del total de afectados en lo que va de año, decidieron introducirse en el mar durante pre alertas o alertas activadas por el Gobierno de Canarias debido a fenómenos costeros adversos.
El 8% los fallecidos por sumersión, lo hicieron durante la activación de avisos por temperaturas máximas.
Los bañistas suponen el 67 % de los fallecidos
Los bañistas representan el 67% de la mortalidad acuática (32); el 17%, fueron pescadores (8); el 14% corresponde a fallecidos sin datos de este tipo en el momento que se registró el deceso (7).
El 2% (1) fallecido clasificado como otros (personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones, etc)
Tenerife es la isla que más muertes en el agua ha sumado en estos nueve meses con 14 personas, seguida de Gran Canaria con 13, Lanzarote con 7, Fuerteventura con 6, La Gomera y El Hierro con tres cada una y La Palma con 2.
Las playas continúan siendo el entorno de mayor accidentalidad, con el 54% de los casos; puertos/zonas de costa (19%); piscinas naturales, (17%); piscinas (10%).
El 67% de los sucesos se produjeron en horario de tarde; el 23%, de mañana; el 2%, de noche. En el 8% de los casos, no se especificó el horario en el momento de registrar el incidente.