España pide evacuar a los contagiados por hantavirus en Cabo Verde y evitar la escala en Canarias

El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.
“Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)”, según ha informado el departamento que dirige Mónica García.
En ese caso, ha añadido el Ministerio, “no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias”. Aunque si esto último ocurriera, “por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención”, han especificado.
A primera hora de la tarde, cuando se ha emitido el comunicado, el barco se encontraba en Cabo Verde, y está prevista una evaluación por parte de los epidemiólogos de la OMS para evaluar las acciones a llevar a cabo.
El Ministerio de Sanidad ha remarcado que su intención es “evaluar la situación continuamente” y prestar la ayuda necesaria, junto a los distintos agentes internacionales implicados, y en contacto con el Gobierno de Canarias.
Precisamente el presidente de esta comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha expresado este martes en Bruselas su convencimiento de que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur debe ser atendido donde está, en Cabo Verde.
En una situación como la actual, el Ministerio de Sanidad ha considerado que debe efectuarse un “balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones” ante una situación sanitaria que implica seis casos de hantavirus identificados (dos de ellos confirmados por laboratorio), de los que tres han fallecido, uno está en Sudáfrica en estado crítico y los otros dos se encuentran en el barco.
En el crucero hay 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles (13 pasajeros y 1 tripulante). Sanidad ha abogado por la preservación de la salud de estas personas, así como de las poblaciones donde desembarquen, “teniendo en cuenta que el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal”.
El delegado del Gobierno pide tranquilidad
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero de lujo ‘MV Hondius’, que viaja por el Atlántico y en el que han fallecido tres personas por hantavirus, haga escala en la isla de Gran Canaria o Tenerife.
Pestana ha matizado, en declaraciones a los periodistas en un acto público, que Canarias y España “están preparados para estos temas”, si bien es una decisión que adoptarán especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras mantener un encuentro a partir de las 13.30 horas de este martes, con responsables del Ministerio de Sanidad, Salud Pública del Ejecutivo canario y Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias.
De todas formas, expuso que si finalmente la OMS decide que viene a Canarias “es también porque hay un sistema de salud robusto capaz de afrontar ese reto”, de ahí que incidió en la necesidad de tener tranquilidad.
El Gobierno, con “todo dispuesto” para atender y desinfectar el crucero con hantavirus si así se acuerda con la OMS
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha podido confirmar si finalmente el crucero de lujo ‘Hondius’ con hantavirus hará escala en Canarias, pero sí ha asegurado que “está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud”.
No obstante, esa decisión depende de los responsables del Ejecutivo y miembros de la OMS, que han mantenido una primera reunión este mediodía donde se ha “evaluado la situación”, según ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En dicho encuentro telemático, en la que han participado diferentes equipos del Ministerio de Sanidad, se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos.
“Esta intervención está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco”, advierten desde el Ministerio Sanidad.
La OMS ha manifestado su interés por que el crucero llegue a Canarias, sin embargo el Ministerio de Sanidad supedita la escala del crucero con hantavirus a los datos epidemiológicos que se obtengan en Cabo Verde.
Desde el Gobierno se ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad”, recordando que se van a “tomar las medidas necesarias para abordar esta situación”.