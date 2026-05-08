Solo se sabe que se llama María y que pagó 2.700 euros por una bandeja de dulces en Tenerife. Fue error del establecimiento, que tendría que haber pagado 27 euros, en lugar de 2.700, por lo que ahora, por redes sociales, la dulcería busca a la clienta para devolver su dinero.
La cuenta de Instagram de Duci Tenerife , local en el que ocurrió todo ha publicado un vídeo: “No es una broma, la nueva chica marcó 2.700 en lugar de 27 euros. Cuando nos dimos cuenta era ya muy tarde, María se había ido y no ha vuelto más. Ayúdanos a encontrarla”.
No es la primera vez que un comercio de las islas utiliza el poder de la viralidad para localizar a una persona tras un incidente similar, pero la cuantía de estos dulces en Tenerife —casi tres mil euros— ha hecho que el caso traspase las fronteras de Candelaria. La gerencia de Duci Tenerife espera que María, al revisar su extracto bancario o al ver las noticias en los medios digitales, se ponga en contacto con ellos.
El establecimiento ha facilitado sus canales de comunicación habituales y ha pedido a cualquier persona que pueda conocer a una “María” que haya estado recientemente en la zona de Candelaria comprando dulces, que le avise de la situación. Mientras tanto, el dinero permanece a buen recaudo esperando ser reintegrado a su legítima dueña.
Duci Tenerife se encuentra en la avenida Marítima de Candelaria, concretamente en el número 33 y en el local 13.