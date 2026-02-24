Tenerife se ha consolidado como un referente de la pastelería de autor en España. Ya no hablamos solo de dulces tradicionales, sino de auténticas joyas gastronómicas que entran por los ojos y conquistan el paladar. Si quieres saber dónde se esconden los mejores obradores de la isla, esta es la lista definitiva de las mejores dulcerías de Tenerife.
David Rodríguez: la vanguardia desde Santa Úrsula
Hablar de David Rodríguez es hablar de uno de los nombres más potentes de la repostería actual. Su establecimiento en Santa Úrsula es un centro de peregrinación para los amantes del dulce que se ha expandido a toda la Isla. Sus tartas, que combinan texturas imposibles y productos locales, son auténticas obras de arte. Su famoso “trampantojo” y su capacidad para reinterpretar clásicos lo han situado en la cima de la gastronomía canaria.
El Aderno: el lujo de los sentidos (Buenavista del Norte)
Con el sello del maestro Teobaldo Méndez, El Aderno ha llevado el nombre de Buenavista del Norte a lo más alto hasta toda la Isla. Sus bombones de autor y sus postres de diseño son reconocibles en cualquier lugar. Es una de las dulcerías de Tenerife en la que el equilibrio perfecto entre la técnica francesa y el alma canaria, convirtiendo cada bocado en una experiencia de lujo accesible.
Makika & Co: el rincón con más encanto de La Laguna
Otra de las dulcerías de Tenerife clave está ubicada en un patio canario de ensueño en el casco histórico de La Laguna, Makika & Co es mucho más que una dulcería. Su repostería de inspiración francesa —donde los croissants y las tartaletas de frutas son los reyes— se disfruta mejor en su ambiente relajado y chic. Es el lugar de moda para quienes buscan calidad suprema en un entorno instagrameable.
100% Pan & Pastelería: la maestría de Alexis García (Playa de San Juan)
En el sur de Tenerife se encuentra uno de los secretos mejor guardados (y premiados) de la isla. Alexis García, reconocido como uno de los mejores pasteleros de España, lidera 100% Pan & Pastelería. Su enfoque es la pureza del ingrediente y el respeto por las fermentaciones. Sus panes son excepcionales, pero sus piezas de bollería y postres individuales son de un nivel internacional que roza la perfección.
Casa Egon: historia viva en La Orotava
No se puede entender la cultura del dulce en Tenerife sin Casa Egon. Entrar en su local de La Orotava es retroceder en el tiempo ya que se trata de la dulcería más antigua de Canarias (1916). Con su inconfundible herencia alemana, este establecimiento es famoso por sus pasteles de hojaldre, sus tartas tradicionales y una atmósfera que conserva el encanto de antaño. Es la parada obligatoria tras un paseo por las calles empedradas de la Villa.
El secreto del éxito: producto y Pasión
Lo que une a estas cinco casas no es solo el azúcar, sino la excelencia en la materia prima. Desde la mantequilla de alta calidad hasta la miel de Tenerife y los frutos secos locales, estas dulcerías han logrado que la isla sea un destino gastronómico por derecho propio.