La cafetería de Tenerife, entre las mejores del país, dentro de un patio canario del siglo XVIII

Una cafetería que es un remanso de paz, con buen café, y excelentes productos de bollería. Además, por si fuera poco, está considerada una de las mejores cafeterías de España.
La popular Makika, de La Laguna, especializada en pastelería y bollería francesa, ha sido elegida entre las mejores de España.
Este local situado en la calle San Juan recibió uno de los premios The Best Coffe Shops, dentro del II Congreso Coffee Shop’s celebrado en Madrid, que seleccionó a los 61 mejores establecimientos del país especializados en café.
Entre las opiniones de los usuarios de TripAdvisor destacan la decoración floral y el ambiente agradable creado en un patio canario interior, al que hay que sumar que es acogedor y peculiar. En Makika, además, resaltan los croissants y su mermelada artesanal.
Una cafetería única
El 2 de febrero de 2016 abrió sus puertas Makika&Co, una pastelería y cafetería de carácter familiar creada con el propósito de ofrecer al público “una forma distinta de disfrutar”. Su propuesta combina un espacio singular con una selección de especialidades francesas elaboradas de forma totalmente artesanal en su propio obrador.
El local se encuentra en el número 15 de la calle San Juan, en pleno corazón de La Laguna, y guarda en su interior un encantador patio canario perteneciente a una antigua casona del siglo XVIII. Rodeado de vegetación y con una atmósfera que invita a la calma, es el lugar perfecto para desconectar y vivir una experiencia diferente.
Makika abre de martes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, y en el local no se realizan reservas, se atiende por orden de llegada.