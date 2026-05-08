El hotel Taoro acoge la cena de gala del VIII Encuentro de los Mares

Gran Hotel Taoro acogió esta semana la cena de gala del VIII Encuentro de los Mares en la que se reunió a grandes expertos de la alta cocina internacional y en ciencia marina en torno a la sostenibilidad del océano, concentrando el mayor número de estrellas Michelin reunidas en una misma cena en el archipiélago. El chef anfitrión de la velada fue Erlantz Gorostiza, que a su vez dirige los restaurantes Amalur y Lava, en el Taoro. El VIII Encuentro de los Mares, que organiza Vocento y promueve el Cabildo de Tenerife, cerró el miércoles sus puertas.
Gorostiza preparó croquetas de camarón soldado y patudo canario
Para la ocasión se diseñó un menú degustación centrado en el producto marino y en distintas formas de interpretar el océano desde la cocina contemporánea. La experiencia comenzó con una selección de aperitivos firmados por Erlantz Gorostiza, entre ellos la croqueta de camarón soldado al ajillo, la ensalada de apio y anguila ahumada sobre tartaleta crujiente, y el patudo canario con mojo de ajo negro sobre crujiente de arroz y la lubina atlántica con vieira y curry canario. Gorostiza tiene dos estrellas Michelin en el M.B de The Ritz Carlton Abama, en Guía de Isora.
Otros platos fueron pescados azules, cigalas, langostinos e hígado
El recorrido de la cena continuó con platos como los pescados azules de Aitor Arregui y Pablo Vicari; la cigala de nasa con jamón de Alentejo, col, rábano y algas de Gil Fernandes; los capelletti con langostinos crudos e hígado de pescado de Jacopo Ticchi. El postre corrió a cargo de Benito Gómez, con una composición de setas, café y piñones. Todo un éxito de estos chefs con restaurantes de estrella Michelin.
El Gobierno convoca el concurso oficial de sidras Agrocanarias 2026
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha publicado la convocatoria del Concurso Oficial de Sidras Agrocanarias 2026, dirigido a distinguir las mejores producciones elaboradas y embotelladas en el archipiélago. Según explicó el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, el certamen, cuya tercera edición se celebrará en Gran Canaria los días 21 y 22 de mayo, cuenta con doce categorías y “contribuye a poner en valor una elaboración que ha ido ganando peso en Canarias”.
El plazo de presentación al concurso finaliza el próximo 15 de mayo
Arráez Guadalupe, afirma que está promoción está vinculada al aprovechamiento de la manzana local, a la apuesta de pequeños productores y productoras y a la diversificación de nuestro sector agroalimentario”. En este sentido, Arráez subrayó que “este concurso es también una herramienta de promoción para reforzar el conocimiento y la visibilidad de las sidras canarias y abrir nuevas oportunidades de mercado, tanto dentro como fuera de las Islas”. El periodo de admisión de solicitudes para participar en el certamen concluirá el 15 de mayo a las 23:59 horas.
La guindilla
Contra los foodies
Estamos en tiempo de ferias del libro y de promoción de la lectura y ya se sabe que gastronomía y cultura van ligados. Así que toca recomendar un libro que en este caso es ‘Contra los foodies y otros textos comestibles’ del periodista Juan Manuel Bellver, que edita Siruela, con ilustraciones de Carlos Baonza. Bellver desmonta con ironía y erudición los tópicos del comer moderno en una época en que los foodies convierten cada bocado en un espectáculo y cada plato en un fetiche de consumo. Un libro muy recomendable que recorre la historia reciente de la gastronomía y propone saborear sin artificio.