Es oficial: la dulcería de los croissants gigantes confirma su nueva apertura en La Laguna

La Laguna contará a partir del próximo mes de junio con un nuevo referente de la gastronomía italiana. El responsable del negocio de heladería y repostería Ducì Tenerife ha confirmado oficialmente la apertura de su segunda sede en la Isla, tras el éxito cosechado en su local original ubicado en Las Caletillas, Candelaria.
A través de un vídeo en sus redes sociales, ha revelado que este nuevo punto de venta se situará en la calle Quintín Benito, una zona estratégica de la ciudad de Aguere, próxima al Parque de la Constitución y la Plaza del Cristo.
El responsable ha señalado que este paso supone un hito en su trayectoria: “Hace unos vídeos les dije que me iba a despedir de la pastelería para abrir una pastelería toda mía”, explicó, aclarando que el local de Candelaria permanecerá abierto al público de forma habitual.
Novedades en la oferta gastronómica
La nueva sede en La Laguna ampliará la oferta de repostería artesanal siciliana. Según ha contado, el catálogo de productos incluirá especialidades como cannoli siciliani, cola de langosta, helados, cipollina, arancino y calzones.
Además, se mantendrán sus conocidos croissants artesanales, uno de los productos más demandados del negocio, y ha anunciado que también llegarán “algunas sorpresas únicas preparadas especialmente para este nuevo punto de venta”.
El famoso croissant gigante
Uno de los principales atractivos que ha impulsado la popularidad de Ducì en Tenerife es su capacidad para innovar en formatos tradicionales. La pastelería se ha hecho viral por introducir el croissant gigante como sustituto de la clásica tarta de cumpleaños.
Se trata de una creación especial de tamaño XXL que se elabora exclusivamente bajo pedido previo. Según explican los reposteros, estas piezas pueden llegar a medir lo mismo que un brazo humano, convirtiéndose en una opción original para celebraciones y eventos sociales.
La personalización es clave en este producto. Los clientes pueden elegir combinaciones de sabores que van desde el pistacho con Nutella hasta mezclas de Kinder Bueno y crema de galleta Lotus. El acabado final suele incluir capas extra de crema, trozos de avellana y galletas, consolidando a este negocio como un referente de la repostería creativa en la Isla.
Con esta nueva apertura en la calle Quintín Benito, Ducì Tenerife busca trasladar este modelo de éxito basado en la tradición siciliana y el formato de grandes dimensiones al corazón de La Laguna.