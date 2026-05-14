La Laguna se llena de juegos, personajes de animación y música: todo lo que necesitas saber del Día de las Familias

El municipio de San Cristóbal de La Laguna se prepara para acoger una de sus citas más multitudinarias del calendario social: el Día de las Familias. Bajo el lema “La Laguna, una ciudad donde crecer jugando”, el casco histórico se transformará este sábado, 16 de mayo, en un epicentro de convivencia y ocio.
La jornada, impulsada por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, se desarrollará en horario ininterrumpido desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. El objetivo principal es ofrecer un espacio donde niños, jóvenes, padres y abuelos puedan compartir actividades en un entorno seguro y monumental.
Actividades y servicios en el casco histórico
La programación técnica prevista para este sábado incluye un amplio despliegue de talleres educativos, juegos y música en directo.
Según ha informado la organización, las calles peatonales contarán con la presencia de personajes de animación para dinamizar el ambiente durante las nueve horas que durará el evento.
Para garantizar la comodidad de todos los asistentes, se han diseñado áreas específicas adaptadas a las necesidades de las familias con menores:
- Bebetecas: Zonas de juego y descanso seguras para los más pequeños.
- Puntos de lactancia: Espacios acondicionados para facilitar la alimentación de los bebés.
- Zonas seguras: Áreas delimitadas y vigiladas para el desarrollo de los talleres.
Un modelo de ciudad para “Crecer Jugando”
Desde el consistorio lagunero se hace un llamamiento a la participación ciudadana, destacando que todos los modelos de familia son bienvenidos en esta celebración. La iniciativa busca consolidar a La Laguna como un referente en bienestar social, utilizando el juego como herramienta de cohesión y aprendizaje en las vías públicas.
La jornada del Día de las Familias promete llenar de risas e ilusión las arterias principales de la ciudad, invitando a residentes y visitantes a descubrir las posibilidades lúdicas que ofrece el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna.