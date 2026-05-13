Los vecinos de La Laguna pueden notificar incidencias en el servicio de limpieza en una nueva web

El área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna presentó ayer la nueva página web de La Laguna Más Limpia, una herramienta digital diseñada para mejorar la comunicación directa con la ciudadanía, facilitar el acceso a servicios municipales y reforzar la participación vecinal en el cuidado y mantenimiento del municipio.
La nueva web nace con el objetivo de ofrecer un espacio más accesible, intuitivo y útil para consultar información relacionada con limpieza urbana, reciclaje, recogida de residuos, campañas de sensibilización y distintos servicios municipales vinculados al cuidado de los espacios públicos. Además, los vecinos podrán también comunicar incidencias relacionadas con el servicio.
El concejal del área, Fran Hernández, explicó que “queríamos una página útil de verdad, sencilla y accesible, donde cualquier persona pueda encontrar información clara, comunicar incidencias o consultar servicios de forma rápida desde cualquier dispositivo”. “Trabajamos para conseguir la excelencia en los servicios públicos y eso también pasa por mejorar la información y la relación directa con la ciudadanía”, apuntó.
La página web (www.lalagunamaslimpia.com) incorpora diferentes apartados relacionados con información y concienciación ambiental, participación ciudadana, campañas de sensibilización, servicios de limpieza y atención directa a la ciudadanía, además de otros contenidos vinculados a áreas como parques y jardines.
En concreto, los vecinos y vecinas podrán comunicar incidencias relacionadas con la limpieza urbana, consultar horarios y calendarios de recogida, localizar puntos limpios y contenedores mediante un visor de mapas interactivo o acceder a información vinculada al reciclaje y la sostenibilidad. Además, la web permitirá realizar solicitudes vinculadas a determinados servicios municipales, como la retirada de enseres, facilitando así una relación más ágil y directa con la ciudadanía.
La nueva página incorpora también un asistente virtual orientado a facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario, permitiendo resolver consultas y acceder de forma más rápida a distintos servicios e informaciones municipales.
El concejal añadió que “queremos que esta sea una web viva, útil y en constante actualización, capaz de seguir incorporando contenidos, herramientas y servicios que respondan a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas”.