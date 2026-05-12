El restaurante de Tenerife que ha revolucionado el desayuno: los 3 bocadillos de masa madre que arrasan

Los desayunos en El Jeito no son un simple paso para empezar el día, aquí los desayunos se han transformado en un punto gastronómico destacado de la Isla. Ubicado en el corazón de La Esperanza, este establecimiento ha decidido alejarse de la monotonía del café y la típica tostada para apostar por una propuesta donde el producto local y la técnica de vanguardia son los protagonistas indiscutibles.
El pan de masa madre: el secreto de sus bocadillos
En El Jeito no se utiliza cualquier pan. Han apostado por una colaboración con Mario Bakes, referencia del sector, para ofrecer un pan cristal 100% orgánico y de masa madre. Esta elección no es casual ni puramente estética; la fermentación natural aporta una ligereza y una acidez equilibrada que permite que los rellenos más potentes no resulten pesados al paladar.
3 bocadillos que han revolucionado los desayunos
La creatividad del equipo de cocina se desborda en una carta que huye de lo convencional. Si vas a disfrutar de los desayunos en El Jeito, hay tres creaciones que han destacado:
1. El Ajeitado: Tradición y potencia
Este bocadillo combina el cochino cocinado a baja temperatura con la intensidad del queso ahumado de cabra. La textura la aporta un bacon crujiente cortado en dados, mientras que el toque canario definitivo lo dan el chimichurri antiguo y una equilibrada mayonesa de mojo colorado. La cebolla morada y el tomate natural cierran un círculo de sabores que representa fielmente la identidad del norte de Tenerife.
2. El Luiso: La sorpresa de la carne de cabra
Pocos se atrevían a meter la carne de cabra en un bocadillo de desayuno hasta que llegó El Jeito. En “El Luiso”, la carne aparece mechada y jugosa, contrastando con la acidez de unos pepinillos caramelizados y la cebolla morada. Una capa de salsa cheddar fundida aporta la cremosidad necesaria.
3. Lomo y queso 2.0
Incluso los clásicos reciben un tratamiento de alta cocina. Su versión del bocadillo de lomo y queso utiliza lomo empanado en panko —que ofrece una textura mucho más crujiente—, queso gouda fundido y un toque sorprendente de mayonesa dulce de sobrasada mallorquina. Es la demostración de que se puede innovar sin perder el referente de los sabores de siempre.
Por qué los desayunos en El Jeito son tendencia
El éxito de este local en el municipio de El Rosario responde a una tendencia clara: el público ya no busca solo cantidad, sino calidad y originalidad. El entorno de La Esperanza, con su clima fresco de medianías, invita a un desayuno pausado y reconfortante.
@guachinchesmodernos 🇮🇨 Más info aquí:👇 Ya fuimos a probar su comida y ahora no podíamos perdernos sus nuevos desayunos. Tienen bocadillos atípicos que no encuentras en otro lugar. En todos sus bocadillos utilizan pan cristal 100%orgánico y de masa madre de Mario Bakes, sin duda eso marca diferencia 🔝 Se llama El Jeito (vueltita de tuerca😁) 👉 En total pagamos 23,80€ (2p) El bocadillo de lomo no lo pedimos, lo trajeron para que lo probáramos 🅿️No tiene parking ♿️ Es accesible 🚾Está adaptado 💳Dispone de datáfono 📍 C. el Calvario, 8, La Esperanza ⏰Abre de jueves a domingo ☎️ 698 96 75 08 ⚠️Desayunos solo disponibles de 9:30 a 12:00 . #bocadillos #tenerife #bocadillo #desayunos #brunch ♬ sonido original – Jonay&Joana
El restaurante ha sabido leer la memoria gastronómica de la isla, rescatando ingredientes como el queso de cabra o el cochino, pero dándoles una presentación y una técnica propias del siglo XXI. Esto ha generado un efecto llamada que atrae tanto a vecinos como a turistas, incluso ha llamado la atención del perfil gastronómico Guachinches Modernos, que recorren la Isla en busca de los mejores establecimientos de comida.
Horarios y recomendaciones para tu visita
Si tienes pensado acudir a probar los desayunos en El Jeito, debes tener en cuenta que el local abre sus puertas de jueves a domingo, en horario de 09:30 a 17:30 horas. Sin embargo, la carta de desayunos solo está disponible hasta las 12:00 horas.
Un dato fundamental es que no se aceptan reservas para los desayunos. Debido a su creciente popularidad, especialmente durante los fines de semana, es muy recomendable llegar temprano. La rotación de mesas es ágil, pero la demanda de sus bocadillos de masa madre suele ser alta desde primera hora de la mañana.
En definitiva, El Jeito ha logrado que el bocadillo deje de ser un actor secundario para convertirse en el motivo principal por el cual cientos de personas suben cada semana a La Esperanza. Es, sin duda, una parada obligatoria para cualquier entusiasta de la gastronomía en Tenerife.