El Gourmet de El Corte Inglés se reinventa en la séptima de Tres de Mayo

El Club del Gourmet de El Corte Inglés Tres de Mayo inicia una nueva etapa con su traslado a la séptima planta del centro, donde estrena un espacio más amplio, luminoso y experiencial. La renovación supone un importante crecimiento, pasando de 186 a 430 metros cuadrados, lo que permite mejorar la exposición del producto y ofrecer una experiencia más cómoda para el cliente. La nueva ubicación, dotada de luz natural y con vistas al mar, convierte la visita en una experiencia diferencial para descubrir una cuidada selección de referencias.
Novedad: La Barra del Gourmet aumenta su capacidad de 4 a 57 comensales
La gran protagonista de esta transformación es La Barra del Gourmet, que amplía significativamente su capacidad, pasando de 4 a 57 comensales, consolidándose como punto de encuentro para los amantes de la gastronomía. Además, incorpora una propuesta de platos fríos y calientes elaborados con productos seleccionados del propio Club del Gourmet. La nueva carta apuesta especialmente por los sabores locales, con protagonismo para los pescados y quesos canarios, las tradicionales papas con mojo y otras especialidades del Archipiélago.
Amplia oferta de productos gourmet, repostería y una amplia bodega
Esta propuesta convivirá con las señas de identidad del Club del Gourmet: ibéricos, quesos, conservas, salazones, carnes, mariscos y especialidades gastronómicas seleccionadas. A la renovación se suma también una amplia oferta de productos gourmet, repostería y una completa bodega con vinos canarios, nacionales e internacionales, además de espumosos y champagnes.
Luis Gutiérrez deja la Guía Robert Parker y se incorpora a Vila Viniteca
La noticia ha caído como un mazazo en el mundo vinícola mundial y especialmente en el español. El crítico Luis Gutiérrez ha dicho adiós a Robert Parker Wine Advocate, tras más de 13 de años de trabajo. Gutiérrez ha aprovechado para dar las gracias a Robert Parker quien le llamó por teléfono en 2013 para ofrecerle una oportunidad tan extraordinaria y por la libertad y confianza que depositó en él. También le ha dado las gracias a Michelin España, por todo lo compartido, a la vez que anuncia que será el nuevo director de I+D+o de Vila Viniteca.
Los viñedos de Taganana, portada del libro ‘Los viñadores’ de Luis Gutiérrez
Luis Gutiérrez, en una entrevista concedida a este periódico en el año 2017, y ya incorporado en la Guía Parker, realizó una visita a Tenerife donde destacó “el potencial vinícola de la islas”, que calificó de “tremendo”, algo que ha destacado en las puntuaciones de los vinos canarios. Hay que recordar que su libro ‘Los nuevos viñadores, Una nueva generación de viticultores españoles’, con fotografías de Estanis Núñez, lleva en la portada una imagen del paisaje agreste del viñedo de Margalagua, en Taganana, en Santa Cruz, donde el grupo Envínate elabora unos vinos prodigiosos.
La guindilla
Sergi Arola regresa a Madrid. Sergi Arola ha vuelto a Madrid con su nuevo restaurante Austral. Algunos ya se habrán olvidado de este cocinero, que llegó a tener dos estrellas Michelin en un local que fue precintado por Hacienda cuando prestaba servicio a 40 comensales. Ahora en Austral, ubicado en la calle Velázquez 61, ofrecerá gastronomía inspirada en el Pacífico Sur y en las recetas de Chile, país en el que lleva residiendo desde hace siete años. Este catalán, nacido en Barcelona en 1968, hoy se declara chileno y relativiza los tropiezos: “Lo que no te mata te hace mas fuerte”, Dice que se ha equivocado en muchas cosas “pero no en cocinar”.