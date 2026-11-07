MAKIKA&Co: 10 años regalando momentos dulces a La Laguna

Makika&Co, ubicado en la calle San Juan 15, en San Cristóbal de La Laguna, cumplirá el próximo mes de febrero diez años de su apertura en la casa familiar de finales del siglo XVIII. Una década regalando momentos dulces no solo a los residentes de la ciudad, sino también a los de fuera y a los numerosos turistas que cada día acuden a este patio, ya acristalado para sortear las lluvias y la bajada de temperatura en el invierno.
Al frente de este negocio está Pablo Fernández del Castillo Hurtado, pastelero formado en el instituto San Marcos, más nueve meses en el prestigioso Le Cordon Bleu de Madrid, quien espera la próxima incorporación de su hermano, Daniel, para afrontar la demanda, cada día en aumento, de este espacio.
Pablo Fernández apunta que han realizado reformas en la antigua casa familiar ya que la gente de La Laguna no quiere vivir en una casa de grandes dimensiones. “En un principio, cuando empezamos con la obra, la idea era hacer solo pastelería, montar una tiendita afuera, como tenemos ahora, y hacer el obrador aquí dentro. Pero como veíamos que entraba gente, turistas, a hacer fotos del patio, nos dijimos, vamos a probar y pusimos un par de mesas para ver qué tal funcionaba. Y ese par de mesitas se convirtió en quince mesas y nos complicamos la vida un poco”.
En febrero se cumplirán los diez años desde que abrieron y en agosto del año pasado inauguraron la tienda de fuera para vender café de Don Manuel de La Palma y para que la gente que no quería hacer cola para desayunar se pudiera llevar la bollería, el desayuno o el café.
Los clientes demandan más la bollería. “Es verdad que en principio la especialidad era más la pastelería, pero ahora está de moda la bollería. Lo más que sale es el croissant o la napolitana de toda la vida. En general tenemos dos o tres cruasanes rellenos porque la idea es ir variando, pero siempre hay piezas que la gente demanda como el rol de pistacho o el rol de canela. Yo querría quitar algunas piezas y sacar cosas nuevas pero al final la gente no te deja y te pregunta ¿cuándo vas a sacar esto otra vez?”, afirma.
En teoría la pastelería iba a ser lo principal, pero “con las modas el desayuno actualmente es lo que más se demanda. Y a mediodía tenemos unas ensaladitas y cosas más de picoteo, rollo payés que hacemos dentro de una fondue y te vas comiendo el propio pan con el queso dentro… Cositas así más de picar”, señala Pablo.
Actualmente abren de martes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Son 15 mesas fuera. “Querían poner una cristalera para los días de lluvia, pero el ayuntamiento no nos dejaba y nos obligó a poner un toldo. Hasta que vino un temporal y el toldo salió volando. Y gracias a eso al final les dejaron poner la cristalera. Pero fue curioso porque al principio, con el toldo, venía la gente a desayunar con el paraguas abierto en la mesa. A veces le decíamos de mover la mesa, pero nos respondían que no y seguían comiendo con el paraguas abierto”, relata Pablo Fernández.
Desayunos a domicilio y en días especiales y cursos de repostería
Durante la epidemia de la COVID empezamos con los desayunos a domicilio en franjas horarias de 9 a 10 y de 10 a 11. Sí es verdad que en la zona metropolitana es gratis y ya dependiendo del código postal se cobra un suplemento porque hemos llegado hasta El Sauzal y Güímar. Y en fechas especiales, San Valentín, el Día de la Madre y todas esas ocasiones, hacemos un desayuno especial para el día y ampliamos a una franja más de 11 a 12.
Y también tenemos cursos cada mes con una temática diferente. Por suerte, hasta ahora los hemos llenado todos. En octubre hacemos uno de cookies, que es lo que demanda la gente. En noviembre siempre hacemos roscón de Reyes que suele gustar bastante.
En julio empezamos haciendo un brunch un domingo de cada mes, pero paramos porque para eso tiene que estar aquí mi hermano y la idea es retomarlo en noviembre porque funcionó muy bien y se llenó el local.
No descartan empezar de nuevo con un brunch un domingo de cada mes dado el éxito que tuvo.