Makika&Co lanza un ‘Brunch de Autor’ exclusivo un domingo al mes

Makika&Co da un paso más en su propuesta gastronómica con el lanzamiento de su esperado Brunch de Autor, una experiencia exclusiva que nace para convertir los domingos en una auténtica celebración del buen comer. Makika&Co está ubicado en la calle San Juan 15, en San Cristóbal de La Laguna.
Lejos del concepto tradicional de brunch, Makika&Co presenta una propuesta cuidadosamente diseñada donde cada detalle ha sido pensado para sorprender. Productos seleccionados, elaboraciones propias y una puesta en escena que refleja la personalidad de la casa convierten esta experiencia en la mejor versión del brunch que Makika&Co podía crear.
Un brunch mensual y con menú irrepetible
La gran particularidad de este nuevo formato es que solo se celebrará un domingo al mes, convirtiéndose en una cita exclusiva para los amantes de la gastronomía. Con opción de elegir entre dos horarios distintos. Además, cada edición contará con un menú completamente diferente, diseñado para ser irrepetible y ofrecer nuevas combinaciones, sabores e inspiración en cada encuentro.
Los asistentes disfrutarán de una experiencia completa que solo podrán descubrir si reservan a través de su página web Makika.es.
El objetivo de Makika&Co es ofrecer mucho más que un desayuno tardío: crear un momento para compartir, disfrutar sin prisas y descubrir, cada mes, una propuesta gastronómica distinta que solo podrá vivirse en esa edición. Las plazas serán muy limitadas, con el fin de garantizar una atención personalizada y la calidad que caracteriza a la marca. Por ello, las reservas deberán realizarse exclusivamente a través de la página web www.makika.es, donde también se anunciarán las fechas de cada edición y las novedades de los próximos menús.
Con este lanzamiento, Makika&Co reafirma su apuesta por seguir innovando y ofrecer experiencias gastronómicas diferentes, convirtiendo cada edición de su Brunch de Autor en un evento esperado por quienes buscan disfrutar de la cocina desde una perspectiva creativa, cuidada y llena de personalidad.
Makika&Co tiene una carta habitual donde destacan las tostas, la bollería y pastelería artesanal y salados.