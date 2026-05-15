Miriam, la pastelera tinerfeña que triunfa en Londres con sus tartas de boda: “Crecimos del boca a boca”

La pastelera tinerfeña Miriam Hernández y su empresa familiar, Baking Love London, han sido galardonadas con el premio Wedding Cake Designer of the Year en la segunda edición de los London Wedding Awards 2026. El reconocimiento distingue al estudio de repostería, ubicado en el norte de Londres, por su excelencia artesanal, creatividad y creciente prestigio dentro de la industria nupcial británica.
Baking Love London se impuso en la categoría de diseño de tartas de boda frente a otros finalistas como Designer Cakes of London, Heart of Cake y Grand Wedding Cakes, según la lista oficial publicada por la organización del certamen.
Fundada en 2017 por Miriam Hernández, natural de La Orotava (Tenerife), la firma se ha consolidado como una referencia en tartas de boda personalizadas, combinando diseño artístico, ingredientes de alta calidad y una atención completamente personalizada. La empresa ha crecido principalmente gracias al boca a boca y las recomendaciones de clientes, manteniendo además una valoración constante de cinco estrellas en Google, con cientos de reseñas positivas.
“Este premio significa muchísimo para nosotras”, señala Miriam Hernández, fundadora y chef pastelera de Baking Love London. “Cada tarta que creamos es profundamente personal. Ponemos cuidado, creatividad y emoción en cada diseño porque entendemos lo importantes que son estos momentos para las parejas y sus familias. Recibir este reconocimiento de la industria nupcial londinense es algo realmente especial”.
De Tenerife a Londres
La trayectoria profesional de Miriam Hernández comenzó en la panadería familiar de su padre en La Orotava, un entorno que marcó su vocación y su forma de entender el oficio. Tras iniciar estudios de arquitectura, decidió orientar su carrera hacia la pastelería y la panadería profesional, completando formación especializada en España, Venezuela, Francia y Reino Unido.
En 2009 obtuvo el Premio del Público a la Mejor Tarta de Boda en el III Concurso de Tartas Nupciales de Tenerife, reconocimiento que consolidó su especialización en el diseño de tartas nupciales.
En 2015 se trasladó a Londres, donde comenzó una nueva etapa profesional incorporándose como chef pastelera a la reconocida cadena británica Peyton and Byrne. Dos años después, coincidiendo con el nacimiento de su hijo, fundó Baking Love London, cuyos primeros encargos llegaron exclusivamente a través de recomendaciones personales dentro de una red de madres y familias.
Actualmente, la empresa funciona como un pequeño negocio familiar en el que Miriam Hernández lidera la cocina y la dirección artística, coordinando además una red de colaboradoras que participan en los distintos proyectos desarrollados a lo largo del año.
Reconocimiento internacional y compromiso social
Durante los últimos años, Baking Love London ha elaborado cientos de tartas de boda y piezas personalizadas para eventos privados y corporativos, ampliando además su cartera de clientes internacionales con colaboraciones para marcas como Loewe, Rodial y Love Corn.
La empresa también ha ganado notoriedad mediática gracias a publicaciones en medios como The Times y a colaboraciones recientes con el Chelsea FC, para quienes elaboró un tradicional Roscón de Reyes destinado al primer equipo por invitación del preparador físico español Marcos Álvarez.
Además de su actividad creativa, Baking Love London mantiene un compromiso solidario a través de la donación de una libra esterlina por cada tarta vendida a My Medina Schools, organización benéfica registrada en Reino Unido que apoya a niños en edad escolar en Dakar (Senegal).
Los London Wedding Awards celebraron este año su segunda edición, consolidándose como uno de los reconocimientos especializados del sector nupcial en la capital británica.
Cronología destacada
2005
- Elaboración de la primera tarta de boda LGBTIQ+ en Tenerife.
2009
- Premio del Público a la Mejor Tarta de Boda en el III Concurso de Tartas Nupciales de Tenerife.
2010 – 2012
- Formación especializada en pastelería, hostelería, chocolate artístico y decoración de tartas en España, Venezuela y Reino Unido.
2015
- Traslado a Londres.
- Incorporación a Peyton and Byrne como chef pastelera.
2017
- Fundación de Baking Love London.
2017 – actualidad
- Elaboración de cientos de tartas de boda y colaboraciones con marcas internacionales.
2026
- Aparición destacada en The Times.
- Colaboración con Chelsea FC.
- Premio “Wedding Cake Designer of the Year” en los London Wedding Awards 2026.