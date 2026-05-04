‘Origen’, el bocadillo de Tenerife busca ser el mejor de España en 2026: “Su corazón es el pollo desmenuzado en escabeche”

Canarias vuelve a colarse en la élite gastronómica nacional, esta vez de la mano de un bocadillo. La Cafetería Los Majuelos, ubicada en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), es una de las protagonistas de la gran final del Campeonato de España de Bocatas 2026, que se celebra este lunes en Madrid.
Su propuesta, bautizada como “Origen”, competirá por alzarse con el título de Mejor Bocata de España frente a otras 14 creaciones llegadas de distintos puntos del país.
Una final con sabor canario
El evento reúne a los mejores bocadillos del panorama nacional en las cocinas de El Puerto del Escondite, en la Ciudad Financiera del Grupo Santander.
En total, participan locales de 12 comunidades autónomas, pero el foco desde Canarias está puesto en esta propuesta lagunera que aspira a conquistar al jurado.
Un jurado de alto nivel
La decisión final estará en manos de un jurado compuesto por reconocidos nombres del sector gastronómico, entre ellos chefs con estrella Michelin y expertos en comunicación culinaria.
Serán ellos quienes evalúen aspectos como el sabor, la técnica, la originalidad y la presentación.
Canarias también juega fuerte en la categoría
Además de Los Majuelos, Canarias cuenta con otra representación en la final: el establecimiento Oh my Boc, de Las Palmas de Gran Canaria, con su propuesta de bocadillo de contramuslo de pollo.
Sin embargo, el protagonismo en Tenerife recae en “Origen”, una apuesta que ya ha logrado situarse entre los mejores del país y que ahora busca dar el salto definitivo.
Descripción e ingredientes del bocata ‘Origen’
La organización del certamen indica que se trata de “un homenaje a la tradición canaria, con respeto por sus sabores. Su corazón es el pollo desmenuzado en escabeche, bañado en un caldo de 8 horas, lleno de aromas y profundidad. Alioli de ajo asado, queso Flor de origen canario, pepinillo agridulce, mermelada de pimientos de Canarias y rúcula fresca completan la chapata crujiente. Un bocadillo que sabe a Canarias y celebra su gastronomía en cada mordida”.