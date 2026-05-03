El secreto de los 2 bocadillos canarios que compiten por coronarse como el mejor de España: ¿Qué ingredientes llevan?

La gastronomía del Archipiélago está a solo un paso de alcanzar la gloria nacional. Este lunes 4 de mayo, las cocinas de la Ciudad Financiera del Grupo Santander en Madrid serán el escenario de la gran final de la III edición del Campeonato de España de Bocatas.
Tras una fase clasificatoria que ha movilizado a más de 112.000 votantes, dos propuestas de las Islas han logrado situarse entre los 15 mejores bocadillos de todo el país.
Los establecimientos Cafetería Los Majuelos (Tenerife) y Oh my Boc (Gran Canaria) representarán a Canarias frente a otros 13 finalistas procedentes de 12 comunidades autónomas.
La competición, que se desarrolló entre el 1 y el 26 de abril, ha servido para demostrar que el bocadillo ha evolucionado hacia un formato gourmet de alta cocina.
El secreto de los bocadillos canarios
El éxito de estos dos bocadillos radica en el uso de técnicas de cocción lenta y la selección de materias primas con identidad canaria.
En San Cristóbal de La Laguna, la Cafetería Los Majuelos compite con “Origen”. El secreto de esta pieza es un pollo en escabeche cocinado durante 8 horas, una técnica tradicional que aporta una jugosidad excepcional, combinada con la potencia del queso flor y un alioli de ajo asado que refuerza el sabor del Archipiélago.
Por su parte, desde Las Palmas de Gran Canaria, Oh my Boc apuesta por un contramuslo de pollo a baja temperatura. Esta técnica garantiza una textura melosa que se equilibra con la cebolla caramelizada, el queso cheddar y su exclusivo alioli casero.
Ambas recetas han sido seleccionadas por un equipo de inspectores y por el voto popular como referentes de calidad absoluta.
Un jurado de Estrella Michelin
La decisión final recaerá en un panel de expertos de primer nivel. Entre los jueces confirmados se encuentran chefs de la talla de Julián Mármol (Yugo The Bunker) y Óscar Velasco (VelascoAbellá), ambos galardonados con la Estrella Michelin.
A ellos se unirán figuras icónicas de la gastronomía española como Sacha Hormaechea y Pipo Paniceres, gerente de operaciones del influyente Grupo Paraguas.
El jurado valorará en una cata ciega aspectos fundamentales como la calidad del pan, el equilibrio de los sabores, la presentación y la originalidad de la propuesta.
Además del título principal de Mejor Bocata de España, se entregarán premios al mejor sándwich, mejor bocata tradicional y los galardones específicos por comunidades autónomas.
Impulso al sector de la restauración
Este certamen se ha consolidado como un revulsivo económico para la hostelería local, impulsando las ventas de formatos que van desde el clásico pepito o campero hasta los sofisticados “bikinis” y sándwiches de autor.
La participación canaria en la final posiciona a las Islas como un referente de la gastronomía entre panes a nivel estatal.
Mañana se desvelará si, finalmente, el mejor bocadillo de todo el país se cocina en Canarias.