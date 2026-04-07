Pocos son capaces de comérselo: el bocadillo ‘Frankenstein’ de 1 kilo y 11 euros que arrasa en Tenerife

Un nuevo vídeo publicado por el perfil Guachinches Modernos ha puesto el foco en una creación que muchos ya califican de “locura”: el bocadillo Frankenstein Tenerife. Una pieza que no solo destaca por su nombre, sino por un peso que desafía cualquier estómago: un bocadillo de un kilo de carne.
Bocaditos Chafira: el templo de los bocadillos de un kilo
Situado en un punto estratégico para los conductores, justo al lado de la autopista TF-1 entre Parque La Reina y Las Chafiras, se encuentra Bocaditos Chafira. Este establecimiento, que para muchos pasaba desapercibido a pesar de haber estado allí “mil veces”. Confiesan que llegan a preparar hasta 160 bocadillos en un solo día.
La estrella indiscutible se le conoce como ‘Frankenstein’. Según los creadores de contenido, este bocadillo es una auténtica salvajada que requiere casi de una “motosierra” para ser abordado. Con un precio de 11 euros, aseguran que equivale a comerse tres bocadillos en uno. El peso ronda el kilo, compuesto por una variedad de carnes que lo hacen único en la zona.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 Miles de veces pasando por aquí y nunca habíamos parado a comernos su bocadillo de casi un kilo😂 Avisamos que una persona es casi imposible que se lo coma, nosotros no pudimos con los dos🫣 👉También hacen el especial de pata (300 grs) dos veces por semana martes y jueves y suelen tener choripan. 👉 En total pagamos 18,50€ 11€ el Frankenstein y 7,50€ el mixto Se olvidó de cobrarnos el agua🫣 ♿️ Es accesible 💳 Dispone de datáfono 📍 C. Ntra. Sra. de Candelaria, parcela 211, Oroteanda Baja. si pones en Google Bocaditos Chafira llegas perfecto. Está junto a Sierra y González ⏰Abre de lunes a sábado ☎️ 665 84 02 76 🙆🏼♂️Hacen encargos para llevar🙋🏼♀️ . #bocadillo #mejorbocadillo #tenerife #bocadillos #guachinche ♬ sonido original – Jonay&Joana
¿Qué lleva el “Frankenstein” y el famoso Mixto de 7,50 euros?
La propuesta de Bocaditos Chafira no se queda solo en el tamaño, sino en la contundencia de sus rellenos. El bocadillo Frankenstein de Tenerife es una montaña de proteínas que incluye:
- Ternera y lomo nieve.
- Huevo frito y cebolla.
- Ingredientes caseros que mantienen la jugosidad a pesar del volumen.
Para quienes no se atrevan con el gigante de un kilo, el local ofrece una alternativa que también ha dado mucho que hablar: el bocadillo Mixto, con un precio de 7,50 euros. Este no se queda atrás en espectacularidad, presentando múltiples rebanadas de pan intercaladas con ternera, cerdo, queso, tomate y cebolla morada. “Mi boca no es tan grande para esto”, comentaba la pareja en el vídeo mientras intentaba, sin éxito, dar un mordisco que abarcara todas las capas.
Un fenómeno viral en el sur de Tenerife
La curiosidad por ver si una sola persona es capaz de terminar semejante pieza ha generado un debate en redes sociales. De hecho, uno de los presentes, confiesa que fue capaz de devorar el Frankenstein en apenas 7 minutos, una hazaña que pocos se ven capaces de replicar.
Este tipo de contenidos pone de relieve la riqueza de la gastronomía local en Canarias, donde el concepto de “bueno, bonito y barato” alcanza su máxima expresión en paradas de carretera como esta. Si buscas un reto gastronómico o simplemente quieres comprobar por qué este puesto de bocadillos está en boca de todos, la parada en Las Chafiras es ya de carácter obligatorio.