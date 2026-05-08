Confirmado por la OMS: la azafata de KLM ingresada en Ámsterdam da negativo en hantavirus

Novedades importantes en la crisis sanitaria internacional que afecta al crucero MV Hondius, con destino a Tenerife. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que la azafata de vuelo de la compañía neerlandesa KLM, que se encontraba ingresada en Ámsterdam, ha dado negativo en las pruebas de hantavirus.
La mujer había sido aislada tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad después de haber estado en contacto directo con una de las víctimas mortales en Johannesburgo.
Con este resultado, las autoridades sanitarias descartan, por el momento, una mayor propagación fuera del entorno directo del buque y sus escalas. Hasta la fecha, el balance oficial se mantiene en 3 fallecidos y cinco personas contagiadas.
Mientras llega este mensaje de tranquilidad desde Holanda, en Tenerife el dispositivo avanza de forma frenética.
Faltan apenas 48 horas para que el sistema sanitario español afronte el reto de gestionar el fondeo del MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona.
La Isla ha sido elegida para esta operación por contar con la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, una de las 17 infraestructuras de este tipo que existen en toda España y la única en el Archipiélago.