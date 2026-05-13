La emotiva salida del MV Hondius de Granadilla: “Estamos muy orgullosos de su trabajo; suerte”

El MV Hondius y Granadilla acapararon las miradas de todo el mundo el pasado fin de semana. Tras una operación tan compleja como existosa, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, quiso tener unas palabras con el capitán del barco.
Padilla quiso “agradecer” la “colaboración y el buen hacer” al capitán Jan Dobrogowski: “Agradezco el gran trabajo y deseo lo mejor en el resto del viaje. Muchas suerte, muchas gracias, y siempre tendrán su casa aquí, en España”.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha descartado este miércoles que el hantavirus causante del brote en el ‘MV Hondius’ haya mutado y ha asegurado que la información disponible apunta que el virus está actuando como lo hace normalmente en las regiones en las que circula.
“Todas las secuencias obtenidas hasta la fecha son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo se produjo un único caso de transmisión de un animal infectado a un ser humano”, ha explicado en rueda de prensa el experto en microbiología y epidemiología molecular Andreas Hoefer.