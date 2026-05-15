Advierten de huelga en las ambulancias de Canarias ante el bloqueo del convenio

Los sindicatos CC.OO., CSIF y USO presentaron un preaviso de huelga en el sector del transporte sanitario de Canarias, para el 8 y 19 de junio, además de paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha, en protesta por el bloqueo que mantienen las patronales en la negociación del convenio.
Los convocantes recuerdan que las plantillas acumulan “más de un año con los salarios congelados” después de que el convenio expirara el 31 de diciembre de 2024, mientras las empresas condicionan cualquier mejora salarial a futuras decisiones administrativas o al inicio de nuevas adjudicaciones del servicio. “El salario se negocia en convenio, no se suplica a través de excusas externas”, afirma Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CC.OO. Canarias.
Considera “inaceptable” la postura empresarial en un servicio esencial para la ciudadanía sostenido por profesionales sometidos a una elevada carga física y emocional, turnos prolongados, trabajo nocturno y presión asistencial constante.
Acusan a las patronales de mantener bloqueadas cuestiones fundamentales como la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral, la mejora de pluses vinculados a nocturnidad, festivos o penosidad, así como avances en conciliación y descansos.
Los sindicatos reclaman una actualización salarial del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, además de un aumento del 4% para 2026. Frente a ello, la patronal ARTS plantea un 13% más un 4%, condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones. “Sin convenio digno, salario actualizado y avances reales, habrá huelga”.