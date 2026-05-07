Confirman un posible contagio de hantavirus fuera del crucero: una azafata de KLM, ingresada

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius podría sumar un nuevo caso. Según informaciones de la cadena neerlandesa RTL y el Ministerio de Sanidad de los Países Bajos, una azafata de la aerolínea KLM ha sido hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas compatibles con el virus, si bien son leves.
La investigación epidemiológica apunta a que la tripulante estuvo en contacto directo con la mujer neerlandesa que falleció recientemente en Johannesburgo (Sudáfrica) tras ser desembarcada del crucero.
Llega a Ámsterdam el avión que sufrió el fallo en Canarias
Casi simultáneamente, el tercer pasajero evacuado del MV Hondius ha aterrizado en el aeropuerto de Schiphol (Ámsterdam). Se trata del paciente que viajaba en el segundo avión medicalizado.
A su llegada, el paciente ha sido recibido por un despliegue de ambulancias de alta seguridad, según informa la agencia ANP.
Este evacuado se suma a los otros dos pacientes que ya se encuentran hospitalizados en los centros de Leiden (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania).
Estas nuevas hospitalizaciones en Europa se producen días antes de la llegada del crucero a aguas canarias.