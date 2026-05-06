Cronología del Hondius: cómo el hantavirus convirtió una expedición de 25.000 euros en una trampa mortal

Lo que comenzó como una exclusiva expedición científica se ha transformado en una pesadilla en alta mar. El MV Hondius, un robusto buque preparado para desafiar los hielos antárticos, se encuentra actualmente en el centro de una crisis sanitaria internacional tras confirmarse un brote de hantavirus a bordo.
Con tarifas que alcanzan los 25.000 euros, el crucero prometía un idilio entre glaciares y archipiélagos remotos. Sin embargo, la embarcación —que transporta a 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles— se ha convertido en una jaula flotante que ahora busca refugio en aguas canarias.
La OMS, en coordinación con el Gobierno de España al que requirió asistencia, ha designado finalmente el Puerto de Granadilla de Abona como el enclave más apto para acoger al MV Hondius. La elección responde, entre otras cuestiones tenidas en cuenta, a la escasa actividad comercial del enclave, sumado a la cercanía de a apenas diez minutos con el aeropuerto Tenerife Sur, condicionantes que facilitan la logística de una evacuación aislada y coordinada a través de un protocolo acorde a la emergencia sanitaria.
Cronología del MV Hondius
La travesía, que se dirigía hacia la belleza tropical de Cabo Verde, quedó marcada por una cadena de fallecimientos y evacuaciones de emergencia:
- 20 de marzo – 1 de abril: El buque zarpa de Ushuaia (Argentina). Tras una incursión inicial por la Antártida, regresa brevemente a puerto y vuelve a salir el 1 de abril con rumbo norte, iniciando su ruta por el Atlántico Sur.
- 6 – 11 de abril: Se registra la primera señal de alarma. Un ciudadano neerlandés de 70 años presenta un cuadro severo de fiebre y problemas gástricos. Fallece cinco días después en medio del océano. El barco continúa su ruta con el cuerpo a bordo durante casi dos semanas.
- 21 de abril: Escala en la remota isla de Santa Elena. Allí desembarca la viuda con el cuerpo de su esposo y otros 23 pasajeros. Mientras tanto, en el buque, un ciudadano británico comienza a mostrar síntomas de neumonía.
- 25 – 26 de abril: La tragedia se duplica. La viuda neerlandesa, tras volar a Johannesburgo (Sudáfrica) para repatriar a su marido, se desploma en el aeropuerto y fallece al día siguiente. Casi simultáneamente, el pasajero británico es evacuado de urgencia desde la isla de Ascensión hacia una UCI en Sudáfrica.
- 28 de abril – 2 de mayo: Una pasajera alemana enferma rápidamente y muere a bordo el 2 de mayo. Ese mismo día, laboratorios sudafricanos confirman lo peor: el británico hospitalizado tiene hantavirus.
- 4 de mayo: Las pruebas confirman que la mujer fallecida en Sudáfrica también portaba el virus. El brote es oficial. Cabo Verde prohíbe el atraque del MV Hondius ante el riesgo de contagio, dejando al barco fondeado frente a Praia.
- 5 – 6 de mayo: Tras tensas negociaciones, España acepta recibir al buque en las Islas Canarias por razones humanitarias. Mientras el barco navega hacia España, un pasajero que desembarcó en Santa Elena da positivo en Suiza, confirmando que el rastro del virus ha cruzado fronteras continentales.